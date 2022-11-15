سليانة: عمال وأعوان وإطارات الشركة الجهوية للنقل يدخلون في "إضراب إنذاري" كامل يوم 23 نوفمبر الجاري

أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة في بيان لها أن عمال و أعوان وإطارات الشركة الجهوية للنقل بسليانة، سيدخلون في "إضراب إنذاري" كامل يوم 23 نوفمبر الجاري، على خلفية جملة من الطالب.





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وندد الاتحاد في البيان الذي تحصلت "وات" على نسخة منه، بما أعتبروها "تجاوزات وتعكير متعمد لمناخ العمل بسبب عديد الممارسات من قبل الرئيس المدير العام والمتمثلة في بث الفتنة بين الزملاء وتقديم الشكاوى الكيدية مع الإيقاف عن العمل دون مراعاة الظروف الاجتماعية واحترام القانون الأساسي للشركة".و أوضح أن المطالب تتضمن التدخل العاجل لبحث الحلول الكفيلة بمعالجة أسباب التوتر القائم ومحاسبة المتسبب فيه الى جانب إرجاع الموقوفين عن العمل إلى سالف عملهم احتراما لوضعهم الاجتماعي واعتمادا على الفصل 22 من القانون الأساسي للشركة وسحب جميع الشكاوى المقدمة ضدهم "بشكل كيدي".كما طالب الاتحاد بضرورة إصلاح جميع الاخلالات الحاصلة في مستوى التسيير والتصنيف المهنى اعتمادا على مقاييس موضوعية وقانونية بعيدا عن المحاباة والكف عن بث الفتنة بين الأعوان، إضافة إلى صيانة أسطول الحافلات بما يضمن سلامة السواق و المسافرين وديمومة المرفق ونجاحه، والتعجيل بتسوية وضعيات جميع العاملين المهنية واسناد الخطط الوظيفية على قاعدة الكفاءة المهنية والعلمية لاغير، وفق نص البيان.