المهدية: تأسيس أول شركة أهلية في الجهة في منطقة أولاد جاب الله بملولش

عقدت الشركة الأهلية المحلية "اتحاد أولاد جاب الله"، اليوم الأحد، بمنطقة ملولش من ولاية المهدية جلستها التأسيسية لتصبح بذلك أول شركة أهلية ترى النور في الجهة طبقا للمرسوم 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس من نفس العام والمتعلق بهذا النوع من الشركات.

وصادقت الجلسة، التي حضرها والي المهدية وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على قوائم المكتتبين والقانون الأساسي المنظم لها وسط مشاركة عدد هام من أهالي المنطقة وأغلبهم من مربي الماشية.



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وبلغ رأس مال الشركة، التي نشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي المحكمة الابتدائية بالمهدية، 60 ألف دينار موزّعة على 600 حصة بواقع 100 دينار لكل حصة.وستكون الشركة مركزا لتجميع الحليب من فلاحي المنطقة، ونقطة بيع للأعلاف، علاوة على تقديم خدمات متنوعة أخرى ذات صلة بقطاع تربية الماشية.وقالمستشار وزير الشؤون الاجتماعية، راشد العبيدي، في تصريح لـ"وات"، إن الشركة "تعد اللبنة الأولى التي من شأنها تشجيع المواطنين على تشخيص مميزات مناطقهم وبعث شركات يساهمون في تنميتها ويشاركون في إدارتها"، وفق تقديره.وأبرز، في هذا الصدد، ارتفاع منسوب الاهتمام بهذا النوع من الشركات ترجمه تطوّر عدد المطالب في العديد من القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد.وبين العبيدي أن الهدف الأساسي من وراء إنشاء الشركات الأهلية والمحلية هو القطع مع الاقتصاد الريعي السائد منذ عقود، مع الاقتسام العادل للأرباح، حيث توزع هذه الشركات 35 بالمائة فقط من أرباحها على المساهمين، فيما تخصّص بقية الأرباح للتنمية المحلية وتدعيم رأس مال الشركة.ونفى المتحدث أن يكون للدولة تدخل أو رقابة مباشرة على الشركات الأهلية، وينحصر تدخلها في التثبت من القوائم المالية التي ترفع سنويا لا غير.ويعدّ تأسيس شركة "اتحاد أولاد جاب الله" تتويجا لحركة احتجاجية شنها أهالي المنطقة، خلال شهر فيفري 2021، رفضا لارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع العائدات وغيرها من العراقيل التي أعاقت القطاع.وأفضت الاحتجاجات إلى تأسيس تنسيقيات لصغار الفلاحين بكل من أولاد جاب الله، ورجيش، وقصور الساف، وسيدي علوان، يتدارس مربو الماشية، عبرها، مشاكلهم وطرق حلها.وتعدّ المهدية حوالي 40 ألف مربي ماشة، 14 ألفا منهم يمتلكون رأسين أوثلاثة رؤوس بين أغنام وأبقار، ليمثل النشاط الاقتصادي الأول لحياة أغلب أهالي الجهة.