سيدي بوزيد: وقفة احتجاجيّة للأساتذة النواب دفعة 2022 للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية









سيدي بوزيد 26 سبتمبر (وات/ مكتب سيدي بوزيد)- نفذ الأساتذة النواب دفعة 2022 بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بالتدخل الفوري من سلطة الاشراف لتسوية وضعيتهم المهنية على غرار بقية الأساتذة في مختلف الولايات، وفق ما ذكره عدد منهم في تصريحات متطابقة لـ"وات".

من جهته، أكّد الأستاذ النائب، حسين عابد، لـ"وات"، أنه لا بد من نشر قائمة الأساتذة النواب دفعة ،2022 والقطع مع سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها المندوبية الجهوية للتربية ووزراة الاشراف في ملف الأساتذة النواب بولاية سيدي بوزيد الذين يعانون من أجل مواصلة العمل رغم أنهم لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية لمدة سنتين متتاليتين، حسب قوله.



