عز الدين سعيدان: موش ممكن توفير 125 ألف موطن شغل في 03 شهور هذا غير منطقي

شكك الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليوم في الاحصائيات الرسمية من المعهد الوطني للاحصاء بشان تراجع نسب البطالة.وقال سعيدان " هنالك مشكلة مصداقية فكيف يمكن للبطالة ان تتراجع من 18 الى 16 في المائة في ظرف 3 اشهر".وتابع " موش ممكن توفير 125 ألف موطن شغل في 03 شهور هذا غير منطقي تماما".