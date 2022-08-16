عز الدين سعيدان: موش ممكن توفير 125 ألف موطن شغل في 03 شهور هذا غير منطقي


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 12:28قراءة: 0 د, 21 ث
      
شكك الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليوم في الاحصائيات الرسمية من المعهد الوطني للاحصاء بشان تراجع نسب البطالة.
وقال سعيدان " هنالك مشكلة مصداقية فكيف يمكن للبطالة ان تتراجع من 18 الى 16 في المائة في ظرف 3 اشهر".

وتابع " موش ممكن توفير 125 ألف موطن شغل في 03 شهور هذا غير منطقي تماما".



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