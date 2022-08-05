أولى مهرجانات ولاية منوبة الصيفية تنطلق يوم 13 أوت بدوار هيشر

..





تنطلق مساء السبت 13 أوت الجاري بمعتمدية دوار هيشر، أولى المهرجانات الصيفية الجاهزة لوجيستيا وبرمجة على مستوى ولاية منوبة ، بمجموعة عروض فنية وسينمائية ومسرحية، وفق برنامج الدورة 31 من المهرجان.وتتميز الدورة التي تنظمها جمعيّة صدق الإخاء للمسرح بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة محمد عبد العزيز العقربي بدوّار هيشر، ببرمجة عروض فنية متنوعة الاذواق الموسيقية منها عرض الفنانة ناجحة جمال التي ستفتتح الدورة التي تقام بدعم من وزارة الشؤون الثقافيّة والمندوبيّة الجهويّة للشؤون الثقافيّة، وولاية منّوبة، وبلديّة المكان.ويؤثث بقية سهرات المهرجان، عرض الراب للفنان "كلاي بي بي جي" مساء 18 اوت، والعرض الصوفي "العمرة" لشكيب بوصفارة في سهرة يوم 19 اوت جاري، وعرض مجموعة إفريقيا " طروق" للفنان إبراهيم بهلول، وعرض الفنون شعبية للفنان سليم التونسي في اختتام المهرجان مساء 21 اوت الجاري.وتفردت الدورة الجديدة من المهرجان، والتي حملت شعار مهرجان "فنون الركح "، بمجموعة من العروض المسرحية ابرزها عرض : "العربي ونص " لعربي المازني ، وعرض "الشافي والعافي " لشركة تكابس للإنتاج بقابس وعرض مسرحي "العفسة المحنونة " لجمعية النهضة التمثيلية ببنزرت للمخرج لطفي التركي. كما تمت برمجة عروض للاطفال منها عرض "شجرة الذهب" لشركة واب للفنون بتونس وعرض "الفنان الصغير" لشركة بدعة للإنتاج بتونس، وعرض " بيت الأحلام " للمخرج نادر بالعيد.كما برمجت هيئة المهرجان، عددا من العروض السينمائية التي سيتم عرض بعضها ببعض مقاهي المعتمدية ، منها عرض الشريط السينمائي " زهرة حلب " للمخرج رضا الباهي بمقهي نهاية خط 55، وشريط "المعز" للمخرج محمد علي النهدي بمقهي سرايا ، وعرض الشريط السينمائي" بنزين " للمخرجة سارة عبيد بمقهي الرياحي ، شريط " لآخر نفـــس " للمخرج محمد خليل البحري بمقهي لصفر، وعرض شريط " مشكي وعاود" من بطولة جعفر القاسمي و كريم الغربي، وبسام الحمراوي بمقاهي المنطقة .وتحتفي هيئة المهرجان بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة مساء 13 اوت ، بالمراة الفنانة والمبدعة وذلك بتكريم ثلة من المبدعات التونسيات ممن نحتن مسيرة فنية ناجحة في الفن والمسرح، وهن عزيزة بولبيار وريم الزريبي وكوثر الباردي. ويقام بالمناسبة ايضا معرض حرف فنية مبدعات من دوّار هيشر، ومعرض لمسيرة فرقة مدينة تونس.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المهرجان برمجت من 06 إلى 10 أوت تربصا في " إعداد الممثل " بإشراف نادر بالعيد بدار الثقافة بدوّار هيشر، وتربصا في " مسرح الشارع " من تأطير أيمن السعيداني بمركز دفاع والإدماج الإجتماعي بدوار هيشر من الإثنين 08 أوت إلى الجمعة 12 أوت 2022 .