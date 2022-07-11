بن عروس: المراقبة الصحية البيطرية بالجهة تتفاعل مع 200 اتصال وتجري 15 تنقلا ميدانيا للمعاينة خلال أيام عيد الأضحى

أفادت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، فاطمة السعيدي بوسالمي، اليوم الاثنين، بأن حملة المراقبة الصحية على الأضاحي التي أطلقها عدد من البياطرة بشكل تطوّعي خلال اليومين الأول والثاني للعيد تفاعلت مع 200 اتصال هاتفي من قبل عدد من المتساكنين في مختلف مناطق ولاية بن عروس، وأفضت إلى إجراء 15 تنقلا ميدانيا لمعاينة حالة الأضاحي تبعا لملاحظات المتصلين.وكشفت، في تصريح لـ"وات"، أن 7 أطباء بيطريين، 4 منهم من القطاع الخاص والباقي من الفريق البيطري للمندوبية، أطلقوا حملة تطوعية لتأمين المراقبة الصحية البيطرية خلال أيام عيد الأضحى للإجابة عن كل التساؤلات حول الحالة الصحية للأضاحي وكيفية التعامل معها.ومن أهم ما دوّنه فرق البياطرة حول حالة بعض الأضاح ، وجود بعض الأمراض التي لا تظهر الا بعد ذبح الاضاحي وسلخها والقيام بالمعاينة على غرار التهاب العقد اللمفوية لدى عدد من الأضاحي والمعروفة في اللغة العامية بـ"الخلدة"، ووجود بعض الالتهابات الرئوية ،الى جانب حالات هزال شديد لدى بعض الأضاحي ووجود "دمامل" في منطقة الكتف او ما يعرف بـ"الخراج"، إلى جانب ملاحظة وجود بعض الطفيليات أو ما يعرف بـ"الصفاق"، وفق نفس المصدر .يذكر إن فريقا بيطريا من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أمّن منذ مطلع الشهر الجاري مراقبة الأضاحي الواردة على نقطة البيع المراقبة بالميزان برادس والتي سجلت بيع 2500 اضحية، الى جانب القيام بعمليات مراقبة على الطرقات ضمن الفرق المشتركة لفحص الخرفان القادمة من اماكن متفرقة من جهات الجمهورية.