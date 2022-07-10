ديوكوفيتش يهزم كيريوس ويحرز لقب بطولة ويمبلدون للمرة السابعة


Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 - 17:57قراءة: 0 د, 30 ث
      
تفوق الصربي نوفاك ديوكوفيتش على منافسه الأسترالي نيك كيريوس غير المصنف 4-6 و6-3 و6-4 و7-6، ليحرز لقب بطولة ويمبلدون للمرة السابعة اليوم الأحد.


وحصد اللاعب الصربي المصنف الأول لقبه الرابع على التوالي في نادي عموم إنجلترا ليملك 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.
وبات ديوكوفيتش يتأخر بلقب واحد عن غريمه الإسباني رافائيل نادال متصدر القائمة الذي حصد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وانسحب من الدور قبل النهائي لهذه المسابقة بسبب الإصابة.
ويحتل روجر فيدرر المركز الثالث في القائمة برصيد 20 لقبا.

وتعافى ديوكوفيتش من خسارة أول مجموعة وشق طريقه نحو الانتصار المثير واستغل عصبية كيريوس في اللقطات الحاسمة.

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