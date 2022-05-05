المنتخب التونسي لتنس الطاولة يشارك في تصفيات بطولة افريقيا 2022 وبطولة العالم 2023

يشارك المنتخب التونسي لكرة الطاولة في الدورة التأهيلية لمنطقة شمال افريقيا، للبطولة الافريقية للأمم "الجزائر 2022" و لبطولة العالم للفردي بجنوب افريقيا سنة 2023 و ذلك بمدينة تيبازة الجزائرية من 5 الى 8 ماي الجاري حسب ما افاد رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة لطفي قرفال.ويضم المنتخب التونسي لكرة الطاولة اللاعبين مرام الزغلامي وعبير حاج صالح وبوبكر بوراس ويوسف بن عطية ويوسف عبيد و حبيب عامر. ويدرب المنتخب كل من مختار بوعزيز و قدارة حمامويشارك في هذه الدورة التي تقام تحت إشراف الإتحاد الإفريقي و إتحاد شمال افريقيا لتنس الطاولة كل من الجزائر، تونس، المغرب، مصر و موريتانيا .