المنتخب التونسي لتنس الطاولة يشارك في تصفيات بطولة افريقيا 2022 وبطولة العالم 2023


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 15:02 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يشارك المنتخب التونسي لكرة الطاولة في الدورة التأهيلية لمنطقة شمال افريقيا، للبطولة الافريقية للأمم "الجزائر 2022" و لبطولة العالم للفردي بجنوب افريقيا سنة 2023 و ذلك بمدينة تيبازة الجزائرية من 5 الى 8 ماي الجاري حسب ما افاد رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة لطفي قرفال.


ويضم المنتخب التونسي لكرة الطاولة اللاعبين مرام الزغلامي وعبير حاج صالح وبوبكر بوراس ويوسف بن عطية ويوسف عبيد و حبيب عامر. ويدرب المنتخب كل من مختار بوعزيز و قدارة حمام

ويشارك في هذه الدورة التي تقام تحت إشراف الإتحاد الإفريقي و إتحاد شمال افريقيا لتنس الطاولة كل من الجزائر، تونس، المغرب، مصر و موريتانيا .

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