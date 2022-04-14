مدينة تونس العتيقة تلتحف بالضوء عبر اضاءة مجموعة من المعالم الأثرية بداية من يوم 15 أفريل 2022

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تحتفل مدينة تونس العتيقة أيام 15 و16 و17 و22 و23 و24 و28 و29 أفريل 2022، بإضاءة مجموعة من المعالم الأثرية ، وذلك في إطار مشروع "تونس وجهتنا" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن وزارة السياحة.وتهدف هذه التظاهرة من خلال الجمع بين الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص والنسيج الجمعياتي، إلى إبراز التعاون والانسجام الممكن عبر إشراك جميع الأطراف المتدخلة العاملة على إحياء مدينة تونس، فعلى سبيل الذكر، ستقوم "مْدينتي" بتنظيم عديد الأنشطة والعروض الفنية على امتداد هذه التظاهرة.وسيكون الجمهور على موعد مع عديد الأنشطة والعروض الفنية أثناء تجوالهم من باب بحر الذي ستزينه الأضواء وسيتحول إلى شاشة كبيرة تعرض عليها فيديوهات ثم إلى مقر الكنيسة القديمة بنهج جامع الزيتونة حيث سيكون الموعد مع عرض فني ومعرض لصناعة الفخار.وستستمر هذه الجولة داخل الأزقة وستمر بورشات ومحلات الحرفيين التونسيين ثم الفضاء الثقافي "بير الأحجار" الذي يستقبل ضيوفه بلوحات فنية، لينتهي المطاف والطواف في "ساحة التريبونال" العريقة التي ستضاء كما لم تضأ من قبل.وستعمل كل من وزارة السياحة وبلدية تونس والديوان الوطني للسياحة، على استغلال التوافد الكبير للمواطنين لانجاح هذه التظاهرة، لما تعرفه المدينة العتيقة من حركية لافتة طوال شهر رمضان.