"تونس وجهتنا" تظاهرة فنية سياحية تضيء أزقة مدينة تونس العتيقة كل نهاية أسبوع

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تعيش مدينة تونس العتيقة كل نهاية أسبوع ( (15، 16 و17 أفريل، ثم 22، 23 و24 أفريل، يليه أيام 28، 29 أفريل الجاري) على وقع فعاليات تظاهرة فنية سياحية بعنوان "تونس وجهتنا".ويأتي هذا الاحتفال، ضمن مشروع يندرج ضمن برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم إضاءة مجموعة من المعالم الأثرية والتراثية تفخر بها مدينة تونس، والتي ستكوّن مسلكا يزوره الراغبون في ذلك كل نهاية أسبوع، وذلك حسب ما جاء في بلاغ صحفي.وسيكون الجمهور على موعد مع عديد الأنشطة والعروض الفنية أثناء تجوالهم من باب بحر الذي ستزينه الأضواء وسيتحول إلى شاشة كبيرة تعرض عليها فيديوهات " vidéo-mapping" ثم إلى مقر الكنيسة القديمة التي كانت معروفة باسم " Sainte-Croix" بنهج جامع الزيتونة حيث سيكون الموعد مع عرض فني ومعرض لصناعة الفخار.وستستمر هذه الجولة داخل الأزقة وستمر بورشات ومحلات الحرفيين التونسيين ثم الفضاء الثقافي "بير الأحجار" الذي يستقبل ضيوفه بلوحات فنية، لينتهي المطاف والطواف في "ساحة التريبونال" العريقة التي ستضاء كما لم تضأ من قبل.ونظرا لما تعرفه المدينة العتيقة من حركية لافتة طوال شهر رمضان، تحاول "تونس وجهتنا" بالشراكة مع "التعاون الألماني"، وزارة السياحة، وبلدية تونس والديوان الوطني للسياحة أن تستثمر التوافد الكبير للمواطنين لإنجاح هذه التظاهرة.ومن خلال الجمع بين الجهات الفاعلة من القطاع الخاص والقطاع العام والنسيج الجمعياتي، تهدف هذه التظاهرة إلى إبراز التعاون والانسجام الممكن عبر إشراك جميع الأطراف المتدخلة العاملة على إحياء مدينة تونس، وستقوم جمعية "مْدينتي" بتنظيم عديد الأنشطة والعروض الفنية على امتداد هذه التظاهرة.وستقوم " Creative Tunisia" المتخصصة في دعم الصناعات التقليدية والحرفيين التونسيين، بتنظيم معرض للفخار بكنيسة " Sainte-Croix".ويساعد برنامج "تونس وجهتنا" المدعوم من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، على تنويع المنتوج السياحي التونسي عبر تنمية سياحة مستدامة، مساندة الصناعات التقليدية وتثمين التراث الثقافي.