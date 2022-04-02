تعيينات جديددة على رأس عدد من التظاهرات الثقافية


Publié le Samedi 02 Avril 2022 - 13:46قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ نشرته يوم الجمعة على صفحتها الرسمية على تعيينات جديدة على رأس عدد من التظاهرات الثقافية، وجاءت هذه التعيينات كالتالي:

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- سنية الشامخي مديرة للدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية
- نصاف بن حفصية مديرة للدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية
- درصاف الحمداني مديرة للدورة 8 لأيام قرطاج الموسيقية
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- يونس السلطاني مديرا للدورة 4 للمعرض الوطني للكتاب التونسي

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