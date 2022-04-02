تعيينات جديددة على رأس عدد من التظاهرات الثقافية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ نشرته يوم الجمعة على صفحتها الرسمية على تعيينات جديدة على رأس عدد من التظاهرات الثقافية، وجاءت هذه التعيينات كالتالي:
- سنية الشامخي مديرة للدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية
- نصاف بن حفصية مديرة للدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية
- درصاف الحمداني مديرة للدورة 8 لأيام قرطاج الموسيقية
- يونس السلطاني مديرا للدورة 4 للمعرض الوطني للكتاب التونسي
- سنية الشامخي مديرة للدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية
- نصاف بن حفصية مديرة للدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية
- درصاف الحمداني مديرة للدورة 8 لأيام قرطاج الموسيقية
- يونس السلطاني مديرا للدورة 4 للمعرض الوطني للكتاب التونسي
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