Le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie inchangé à 6,25%

Le Conseil dAdministration de la Banque Centrale de Tunisie a tenu sa runion priodique le 30mars 2022 et a pass en revue les dveloppements conomiques et financiers rcents.Sur le plan international, et aprs le redressement enregistr en dbut danne, lactivit conomique mondiale devrait se ressentir des retombes de la crise russo-ukrainienne. Les rcentes projections macroconomiques de la Banque Centrale Europenne ont rvis la baisse le taux de croissance du PIB dans la Zone Euro, principal partenaire commercial de la Tunisie, de 0,5 point de pourcentage 3,7% pour toute lanne 2022 aprs5,4% en 2021.Du ct des prix internationaux, le Conseil relve que depuis le dclenchement de la crise russo-ukrainienne, les prix des produits alimentaires de base et des matires premires se sont maintenus sur des paliers historiquement levs, ce qui est de nature entretenir les tensions inflationnistes et renforcer le resserrement montaire aussi bien dans les pays dvelopps qumergents.Sur le plan national, le Conseil constate un redressement de lactivit conomique lgrement suprieur aux projections initiales, soit 3,1% (contre 2,9% attendu) pour toute lanne 2021 contre -8,7% une anne auparavant. Cette volution porte la marque de la reprise de lactivit des services marchands et de la bonne performance des secteurs manufacturier et non manufacturier.Du ct du secteur extrieur, le Conseil note le creusement du dficit courant qui sest lev -1.161 MDT au cours des deux premiers mois de 2022contre -878 MDT une anne auparavant et ce, en dpit de la bonne tenue des revenus de travail. Par ailleurs, le niveau des rserves de change sest tabli 22.770 MDT ou 125 jours dimportations, le 28 mars 2022, contre 23.313 MDT ou 133 jours au terme de lanne 2021.Selon les derniers chiffres publis par lINS, linflation a poursuivi son ascension pour le quatrime mois conscutif pour atteindre 6,7% en janvier2022 contre 6,6% en dcembre 2021 et 4,9% une anne auparavant, portant la marque de la lgre acclration du rythme de progression de la composante sous-jacente Inflation hors produits alimentaires frais et produits prix administrs . Cette dernire sest tablie 6,2% contre 5% en janvier 2021.Le Conseil exprime sa proccupation quant aux risques haussiers entourant la trajectoire de linflation en perspective et souligne la ncessit dentreprendre, dans les plus brefs dlais, les rformes structurelles ncessaires permettant dassainir les finances publiques et de renouer avec une croissance saine, durable et inclusive.Le Conseil ritre son appel lextrme vigilance vis--vis de lincidence de la crise russo-ukrainienne sur les quilibres macroconomiques globaux. Il dcide de maintenir inchang le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie 6,25%.Paralllement, le dpartement informatique de la BCT a prsent au Conseil les faits constats et les mesures entreprises suite la cyberattaque dont la Banque a t la cible.Les premires mesures prises suite la dtection de lattaque ont consist isoler le site de la Banque, interdire tout accs internes et externes au datacenter et lancer les premires investigations. Un cabinet spcialis dans le domaine cyberntique, tait charg de mener une enqute approfondie sur l'attaque susmentionne, jusqu' l'autopsie du virus et la dtermination de la source dattaque.Les premiers constats rvls ont montr que toutes les donnes de la Banque sont intgres et intactes et que lattaque a touch les serveurs frontaux de la Banque, et a compromis le serveur mail et lannuaire de la Banque dont la BCT disposait des copies saines sur son systme de sauvegarde.Grace aux mesures prises, les oprations bancaires ont eu lieu le jour mme de lincident avec un dcalage de quelques heures. Les changes avec les Banques de la place et les partenaires de la BCT ont repris ds le lendemain de lincident et le site web de la banque est nouveau accessible.Le Plan de Reprise d'Activit a t activ afin de permettre un retour progressif la normale pour l'ensemble des activits de la Banque.