رابطة أبطال إفريقيا /الجولة الخامسة/ : النتائج الكاملة


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 10:59قراءة: 0 د, 29 ث
      
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الخامسة ضمن مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت:
الجمعة 18 مارس:
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المجموعة الأولى :
المريخ (السودان) - الأهلي (مصر) 1-3
المجموعة الثانية :
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آف سي امازولو (جنوب إفريقيا) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 0-2
وفاق سطيف (الجزائر) - نادي حورويا (غينيا) 3-2

السبت 19 مارس:
المجموعة الأولى :
ماميلودي صاندونز (جنوب إفريقيا) 2-4

المجموعة الثالثة :
جواننغ غالاكسي (بوتسوانا) - الترجي الرياضي (تونس) 0-3
النجم الساحلي (تونس) 2-0
المجموعة الرابعة :
ببيترو أتليتكيو (أنغولا) - الزمالك (مصر) 0-0
ساغرادا (أنغولا) - الوداد البيضاوي (المغرب) 1-2



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