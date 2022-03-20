رابطة أبطال إفريقيا /الجولة الخامسة/ : النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الخامسة ضمن مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت:
الجمعة 18 مارس:
المجموعة الأولى :
المريخ (السودان) - الأهلي (مصر) 1-3
المجموعة الثانية :
آف سي امازولو (جنوب إفريقيا) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 0-2
وفاق سطيف (الجزائر) - نادي حورويا (غينيا) 3-2
السبت 19 مارس:
المجموعة الأولى :
ماميلودي صاندونز (جنوب إفريقيا) 2-4
المجموعة الثالثة :
جواننغ غالاكسي (بوتسوانا) - الترجي الرياضي (تونس) 0-3
النجم الساحلي (تونس) 2-0
المجموعة الرابعة :
ببيترو أتليتكيو (أنغولا) - الزمالك (مصر) 0-0
ساغرادا (أنغولا) - الوداد البيضاوي (المغرب) 1-2
الجمعة 18 مارس:
المجموعة الأولى :
المريخ (السودان) - الأهلي (مصر) 1-3
المجموعة الثانية :
آف سي امازولو (جنوب إفريقيا) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 0-2
وفاق سطيف (الجزائر) - نادي حورويا (غينيا) 3-2
السبت 19 مارس:
المجموعة الأولى :
ماميلودي صاندونز (جنوب إفريقيا) 2-4
المجموعة الثالثة :
جواننغ غالاكسي (بوتسوانا) - الترجي الرياضي (تونس) 0-3
النجم الساحلي (تونس) 2-0
المجموعة الرابعة :
ببيترو أتليتكيو (أنغولا) - الزمالك (مصر) 0-0
ساغرادا (أنغولا) - الوداد البيضاوي (المغرب) 1-2
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