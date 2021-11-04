رضا شرف الدين يعلن استقالته من البرلمان المعلقة اعماله

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 12:17 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وات - افاد رضا شرف الدين النائب في مجلس نواب الشعب المعلقة اعماله اليوم الخميس بانه استقال من المجلس قائلا انه " قرّر هذه الإستقالة بصورة طوعية ونهائية بعد أن قرّر إعتزال العمل السياسي والرياضي والحزبي نهائيا لأسباب شخصية وعائلية بحتة " .

واضاف رضا شرف الدين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه أمضى نص استقالته وقام بالتعريف بامضائه امس الأربعاء ببلدية القلعة الكبرى .

وجاء في نص الاستقالة انه قرر " ابتداء من تاريخ 3 نوفمبر 2021 وبصورة نهائية لا رجعة فيها الإستقالة من عضوية مجلس النواب التونسي المجمد حاليا بموجب الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021" .

يذكر ان رضا شرف الدين هو رجل اعمال وتم انتخابه عن دائرة سوسة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 على راس قائمة حزب قلب تونس قبل ان يستقيل من هذه الكتلة ويلتحق بالكتلة الوطنية.

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