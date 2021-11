أيام قرطاج السينمائية 2021: ثلاث جوائز لمشاريع أفلام تونسية ضمن منصة قرطاج للمحترفين

تحصّلت تونس على ثلاث جوائز في منصّة قرطاج للمحترفين. وضمن جوائز "شبكة"، تحصّل مشروع الفيلم الوثائقي الطويل " Dar El Bacha sur la Voie des Lumières" على جائزة المركز الوطني الوطني للسينما والصورة المقدّرة بـ 10 آلاف دينار تونسي.



أما في ما يتعلّق بجوائز "تكميل"، فقد تحصّل الفيلم الوثائقي الطويل "لون الفسفاط" للمخرج رضا التليلي على جائزتيْن هما: جائزة المركز الوطني للسينما والصورة وقدرها 10 آلاف دينار تونسي، بالإضافة إلى جائزة مهرجان مالمو للسينما العربية.



وانعقدت منصة قرطاج للمحترفين أيام 1 و2 و3 نوفمبر الحالي، بمشاركة 8 مخرجين في " شبكة " و 7 مخرجين في "تكميل". وأفضت مداولات لجنة التحكيم المتكونة من "دورثي وينر ( ألمانيا ) و"بوكاري سوادوغو" ( بوركينا فاسو) و"جيسكا خوري" ( لبنان ) و"كريستوف رولان" (بلجيكا) وحبيب عطية (تونس) إلى منح الجوائز كما يلي:





// جوائز قسم شبكة



جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفنية وقدرها 10 ألاف أورو فاز بها شريط "دونقا" وهو فيلم وثائقي طويل (ليبيا) لمخرجه مهند الأمين.

جائزة المركز الوطني للسينما والصورة وقدرها 10 ألاف دينار تونسي وفاز بها فيلم Dar El Bacha sur" la Voie des Lumières" وثائقي طويل (تونس) لمخرجه نوفل صاحب الطابع.

جائزة تعاونية التأمين للتعليم 7000 دينار تونسي للفلم "THE KILLING OF A BEAST" : فيلم روائي طويل (جنوب أفريقيا) لمخرجه "فوسي أفريكا "

جائزة "Durban THE MISSING CAMEL (prestation de participation à Durban FilmMart en 2022) : " فيلم وثائقي طويل (موريتانيا) لمخرجه "شيخ ندياي".





// جوائز تكميل



جائزة المنظمة الدولية للفرنكوفنية وقيمتها 10 آلاف آورو لفيلم " هايش مايش" فيلم روائي طويل (المغرب) لمخرجه هشام العسري.

جائزة " صبّاح إخوان " وقدرها 10 آلاف دولار أمريكي وفاز بها فيلم Sitabaomba لمخرجه Nantenaina Lova

جائزة المركز الوطني للسينما والصورة 10 آلاف دينار تونسي للفيلم "لون الفسفاط" : فيلم وثائقي طويل (تونس) لمخرجه رضا التليلي.

جائزة Malmoe Arab Film Festival (invitation à participer à MAFF Industry Days) لفيلم " لون الفسفاط " : وثائقي طويل (تونس) لمخرجه رضا التليلي.

جائزة المعهد الفرنسي بتونس وقدرها 5 ألاف أورو وفاز بها فيلم " قذر ، صعب ، خطير " وهو فيلم روائي طويل (فرنسا / لبنان / إيطاليا) لمخرجه وسام شرف.