أنيت كونتافيت تبلغ نهائي بطولة موسكو للتنس وتشدد المنافسة على أنس جابر على حجز بطاقة للتأهل للمرحلة الختامية

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 12:39قراءة: 0 د, 32 ث
وات - بلغت اللاعبة الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة 20 عالميا الدور النهائي لبطولة موسكو للتنس اثر فوزها اليوم السبت على منافستتها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 35 عالميا بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 6 - 3 و 6 - 4.

وستلاقي أنيت كونتافيت في المباراة الختامية للبطولة المتأهلة من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 7 عالميا و الروسية كاترينا أليكساندروفا المصنفة 37 عالميا.

، يذكر أنّ بطولة موسكو هي من فئة 500 نقطة وتكمن أهميتها لكونتافيت كونها ستعزز من حظوظها في حجز احدى البطاقتين المتبقيتين للتأهل للمرحلة الختامية بالمكسيك والتي تتنفاس عليها مع اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 8 عالميا والاسبانية باولا بادوزا المصنفة 13 عالميا .




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