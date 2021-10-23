بطولة فرنسا - التونسي وهبي الخزري يقود انتفاضة سانت ايتيان في تعادل مثير امام انجيه

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 09:08قراءة: 0 د, 40 ث
وات - قاد الدولي التونسي وهبي الخزري انتفاضة فريقه سانت ايتيان الذي حول تاخره في النتيجة امام انجيه بهدفين دون رد الى تعادل مثير 2-2 مساء الجمعة لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة فرنسا لكرة القدم.

وبادر انجيه بهز الشباك عن طريق اسماعيل تراوري في الدقيقة 28 ثم ضاعف انجيلو فولجيني النتيجة في الدقيقة 56. وتمكن سانت إيتيان من تقليص الفارق بواسطة التونسي وهبي الخزري في الدقيقة 61 من ركلة حرة مباشرة رافعا رصيده الى 5 اهداف في بطولة هذا الموسم قبل ان ينتزع ميكائيل نادي التعادل في الوقت بدل الضائع 90 زائد 4.

ورفع انجيه رصيده الى 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتا في حين لا يزال سانت ايتيان يقبع في المركز الاخير ب5 نقاط.
وتاخرت ضربة بداية المباراة قرابة ساعة بسبب اعمال شغب دفعت اللاعبين الى العودة الى حجرات الملابس.




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