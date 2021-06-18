قابس : انطلاق فعاليات الدورة 37 لمعرض قابس الدولي بمشاركة حوالي 350 عارضا

وات -

انطلقت، مساء أمس الخميس، بقصر المعارض بقابس، فعاليات الدورة 37 لمعرض قابس الدولي وتتواصل الى غاية 04 جويلية القادم، وذلك بمشاركة حوالي 350 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية يمثلون شتى قطاعات الانتاج على غرار الملابس الجاهزة، والاثاث والستائر، والهدايا والعطورات، والمكتبية والاتصالات، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء.وتتميز هذه الدورة التي افتتحها والي قابس، منجي ثامر، بمعية رئيس ديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات، خالد بن عبد الله، بحضور لافت للصناعات التقليدية التي تم افرادها بجناح خاص يضم حوالي 50 عارضا وعارضة من 6 ولايات والذين وجدوا في هذا المعرض، وفق ما أكدوه لـ"وات" فرصة سانحة لترويج منتوجاتهم ولتجاوز حالة الركود التي يشهدها نشاطهم منذ ظهور جائحة "كورونا".من جهة أخرى، أعدّت ادارة معرض قابس الدولي لهذه الدورة برنامجا تنشيطيا متكاملا يشتمل على العديد من العروض الفرجوية للكبار والصغار.