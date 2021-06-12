جزيرة جربة تحتضن تظاهرة اختيار ملكة جمال بولونيا وسط أجواء احتفالية والتزام بالبرتوكول الصحي

وات -

احتضنت، مساء أمس الجمعة، المنطقة السياحية بجزيرة جربة من ولاية مدنين، حفل اختيار ملكة جمال بولونيا، حيث تم تصوير فعاليات التظاهرة لبثها على أشهر قناة تلفزية بولونية، وفق ما ذكره، اليوم السبت، المندوب الجهوي للسياحة بمدنين، هشام المحواشي.وأشار المحواشي، في تصريح لـ(وات)، أن هذه التظاهرة رافقها طيلة أسبوع، تصوير عدة مشاهد وومضات بأماكن مختلفة من الجزيرة، من شأنها أن تكون، في بداية هذا الموسم السياحي، عملية ترويجية هامة للجزيرة، التي تمثل واحدة من بين 10 أفضل وجهات في العالم.وأضاف، أن هذه التظاهرة، والتي جاءت ببادرة من متعهد رحلات، والديوان الوطني للسياحة، ستمكن من تعزيز حضور السوق البولونية، التي كانت من أولى الاسواق التي عادت إلى هذه الوجهة خلال السنة الحالية، بعدد رحلتين في الاسبوع منذ شهر ماي الفارط، على أن تتضاعف هذه الرحلات مع تقدم الموسم السياحي، علما وان عدد السواح من السوق البولونية، بلغ 45 الف سائح سنة 2019.وسيكون نجاح هذه التظاهرة الترويجية، التي دارت وسط احترام كبير للبرتوكول الصحي، وفي أجواء فنية وتنشيطية متميزة جمعت بين أنماط موسيقية مختلفة حضر فيها بامتيار التراث الشعبي الموسيقي للجزيرة، بمثابة رسالة ايجابية إلى عدة أسواق تتأهب للعودة نحو هذه الوجهة، وخاصة منها الاسواق التقليدية وتحديدا الفرنسية، ما سيمكّن وجهة جربة جرجيس، والوجهة التونسية عموما، من العودة الى التموقع بين الوجهات العالمية.