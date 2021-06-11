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بطولة الامم الافريقية لكرة اليد - المنتخب التونسي للسيدات يحقق فوزه الثاني على التوالي ويصعد للدور ربع النهائي

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 15:41 قراءة: 0 د, 52 ث
وات - ضمن المنتخب التونسي للسيدات لكرة اليد تاهله الى الدور ربع النهائي لبطولة الامم الافريقية بتغلبه على نظيره الملغاشي 44-16 (الشوط الاول 21-10) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول للمسابقة القارية المقامة بالكاميرون الى غاية 18 جوان الجاري.

وهو الفوز الثاني على التوالي للمنتخب التونسي الذي كان تفوق في مقابلته الاولى يوم الاربعاء الماضي على نظيره الغيني 30-27 ليرفع رصيده الى 4 نقاط في الصدارة بمفرده في انتظار نتيجة المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها المقررة لاحقا بين المنتخبين السنغالي صاحب المركز الثاني بنقطتين من مباراة واحدة والغيني صاحب المركز الاخير بلا رصيد من مقابلة واحدة.


وسيختتم المنتخب التونسي سلسلة مبارياته في الدور الاول بملاقاة نظيره السنغالي يوم الاحد القادم على الساعة الرابعة بعد الظهر.
ويشارك 11 منتخبا في هذه البطولة الافريقية موزعة على 3 مجموعات في الدور الأول. ويترشح اصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وافضل ثالث منتخبين الى الدور ربع النهائي.


الترتيب الحالي للمجموعة الاولى
المنتخب ن ل
تونس 4 2
السنغال 2 1
غينيا صفر 1
مدغشقر صفر 2

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