الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 10 جوان 2021

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منوبة-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و141 اصابة جديدة

الكاف: تسجيل حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

باجة: تسجيل حالة وفاة و94 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الخميس، 141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 67 حالة شفاء، فضلا عن رصد و4 وفيات أمس الاربعاء ببرج العامري (3 وفيات) ودوار هيشر، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، هاجر ميساوي، في تصريح لـ"وات".وأضافت الميساوي، انه باحتساب الاصابات الجديدة ، يبلغ عدد لحالات النشيطة بالجهة 876 حالة منها 27 حالة محل ايواء بوحدة "كوفيد 19" بمعهد القصاب وبالمستشفى المحلي بطبربة.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، إلى منوبة (284 حالة)، و طبربة (183 حالة)، ودوار هيشر (148 حالة)، والمرناقية(118 حالة)، ووادي اللّيل (81 حالة) والجديدة (52 حالة) ، وبرج العامري (06 حالات) والبطان (04 حالات).يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 14 ألفا و496 اصابة بفيروس "كورونا" منها 475 وفاة و 123 ألفا و145 حالة شفاء.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد بالجهة، عن تسجيل حالة وفاة و55 أصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 153 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 08 جوانوارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 316 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9510 حالات تعافى منهم 9051 حالة بصفة نهائيةكما جاء في الاحصاء اليومي الجديد، تواصل الضغط على المستشفيات التي يقيم فيها بتاريخ اليوم، 95 شخصا منهم 14 شخصا موزعين بين اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما يخضع 459 شخصا للحجر الصحي وهم يمثلون جملة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرةوأوضح رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) أن العدد المرتفع للمقيمين بالمستشفيات يشكل الطاقة القصوى لها، منبها الى خطورة الوضع الوبائي بالجهة الذي قال إنه عرف "منحى تصاعديا منذ عدة أيام" يبرز حسب تقديره "الانتشار الواسع للفيروس بها"ودعا في هذا السياق إلى وجوب التقيد بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على سلامة الجميع وسعياً إلى كسر حلقة العدوى بالفيروس.ارتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بباجة الى 230 شخصا بعد تسجيل وفاة جديدة لامراة من معتمدية مجاز الباب عمرها 49 سنة .كما اثبتت التحاليل الفيروسية لتقصي فيروس "كورونا" المستجد بالقطاعين العام والخاص، امس الاربعاء، وجود 94 اصابة جديدة بالفيروس منها 58 اصابة بمدينة باجة و36 اصابة بمعتمدية مجاز الباب واصابة واحدة بنفزة و18 اصابة بعمدون و4 اصابات بقبلاط و3 اصابات بتبرسق ليصل عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 7599 من جملة 21636 تحليلا تم اجراؤها.وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس حتى يوم امس الى 88,06 بالمائة، حيث بلغ عدد المتعافين 6691، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة