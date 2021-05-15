المنستير: وقفة سلمية لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني اللاانسانية

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نظم طلبة وتلاميذ من تونس وفلسطين، ٍاليوم السبت، وقفة سلمية أمام مقر ولاية المنستير لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بممارسات الكيان الصهيوني اللاانسانية في حق الشعب الفلسطيني الذي يعاني من جرائم الاحتلال الصهيوني أمام الصمت العالمي التام، وفق تعبير عضو اتحاد الطلاب، الفلسطيني بكلية طب الأسنان فؤاد حلاوةوقال حلاوة أن المسيرة لتاكيد الصمود أمام الاحتلال الصهيوني الغاشم ومطالبة العالم بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ورفع جرائم الاحتلال عنه، ومطالبة الحكام العرب بتمرير قانون تجريم التطبيع "فهو أقل ما يمكن تقديمه للقضية الفلسطينية"، وفق تعبيرهوذكر من جهته ممثل الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وائل الهيشري إنّهم يطالبون مجلس نواب الشعب بتمرير قانون تجريم التطبيع، مضيفا القول أنّ الكيان الصهيوني يعتدي في كلّ الأعياد والمناسبات على الشعب الفلسطيني الشقيق ويعتدي على كلّ حقوق الانسان بدون احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية، مثمنا مبادرة تونس بمجلس الأمن الدولي بالتنديد بهذه الممارسات والاعتداءاتوقالت التلميذة نور القبلاوي (من الذين أطلقوا الدعوة لتنظيم المسيرة على صفحات التواصل الاجتماعي)أنّهم أرادوا التاكيد على مساندتهم للقضية الفلسطينية (رغم صغر سنهم) وحقّ الشعب الفلسطيني وعدم الصمت على هذه الاعتداءات اللاانسانية، مستنكرة ضعف ردود الفعل في تونس على هذه الممارسات