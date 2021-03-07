بطولة الدوحة - مالك الجزيري يصطدم بالكرواتي بورنا كوريتش في الدور الاول

وات - يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 261 عالميا يوم الاثنين مشاركة في بطولة الدوحة التي تقام مقابلاتها على ارضية صلبة بمواجهة الكرواتي بورنا كوريتش صاحب المركز 26 عالميا.
وسبق للاعبين ان تقابلا في مناسبتين فاز خلالهما بورنا كوريتش بنفس النتيجة 2-1 في بطولتي ازمير التركية عام 2014 ودبي الاماراتية عام 2015.
ويشارك مالك الجزيري في بطولة الدوحة ببطاقة دعوة خاصة من اللجنة المنظمة.
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وسبق للاعبين ان تقابلا في مناسبتين فاز خلالهما بورنا كوريتش بنفس النتيجة 2-1 في بطولتي ازمير التركية عام 2014 ودبي الاماراتية عام 2015.
ويشارك مالك الجزيري في بطولة الدوحة ببطاقة دعوة خاصة من اللجنة المنظمة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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