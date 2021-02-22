نجم المتلوي يعزز صفوفه بثمانية لاعبين

وات -

كشف نجم المتلوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن انتداباته خلال الميركاتو الشتوي من خلال التعاقد مع ثمانية لاعبين.وضمت قائمة المنتدبين ياسين حامدي وعلاء الدين صالح في شكل اعارة لمدة ستة اشهر وماهر العرقي بعقد لمدة موسمين وريان المزوغي (خمس سنوات) وعصام الدخيلي (عام ونصف) ومحمد عزيز قرطاس (خمس سنوات) وحسام الدين الطبوبي (سنة ونصف) والجزائري انيس العلالي (سنتان).وتاتي هذه الانتدابات في اطار تمكين المدرب محمد علي معالج من خيارات فنية اضافية لكسب رهان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويحتل نجم المتلوي في ختام مرحلة الذهاب المركز الحادي عشر بمجموع 14 نقطة.