مجلس الصحافة يعلن عن تركيبة لجنة أخلاقيات المهنة

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أعلن مجلس الصحافة، اليوم السبت، عن تركيبة لجنة أخلاقيات المهنة، التابعة له، وذلك على إثر قبول 7 مترشحين لعضوية اللجنة، بعد أن تم تدارس أعضاء المجلس لملفّات المترشّحين.وأضاف المجلس في بلاغ له، أن اللجنة ستتكون من كل من منية عرفاوي (الصحافة المكتوبة) ومحمد اليوسفي (صحافة بديلة) وفطين حفصية (تلفزيون عمومي) ونبيل العرفاوي (إذاعة عمومية) وإبراهيم البوغانمي (باحث) ومنال العابدي (صحافة الواب) وهشام سكيك (صحفي متقاعد).وقد أخذ المجلس بعين الإعتبار، تنوع الانتماءات إلى القطاعات الإعلامية والتمثيلية، حسب الجنس والعمر، إضافة إلى المعايير المحددة في إعلان فتح باب الترشحات.وذكّر مجلس الصحافة بأنّ لجنة أخلاقيات المهنة، تُعنى فقط بوضع المعايير المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة في تونس، في حين تختصّ لجنة الشكاوى صلب المجلس بدراسة الشكاوى التي يتقدّم بها الجمهور.