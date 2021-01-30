مجلس الصحافة يعلن عن تركيبة لجنة أخلاقيات المهنة

وات - أعلن مجلس الصحافة، اليوم السبت، عن تركيبة لجنة أخلاقيات المهنة، التابعة له، وذلك على إثر قبول 7 مترشحين لعضوية اللجنة، بعد أن تم تدارس أعضاء المجلس لملفّات المترشّحين.
وأضاف المجلس في بلاغ له، أن اللجنة ستتكون من كل من منية عرفاوي (الصحافة المكتوبة) ومحمد اليوسفي (صحافة بديلة) وفطين حفصية (تلفزيون عمومي) ونبيل العرفاوي (إذاعة عمومية) وإبراهيم البوغانمي (باحث) ومنال العابدي (صحافة الواب) وهشام سكيك (صحفي متقاعد).
وقد أخذ المجلس بعين الإعتبار، تنوع الانتماءات إلى القطاعات الإعلامية والتمثيلية، حسب الجنس والعمر، إضافة إلى المعايير المحددة في إعلان فتح باب الترشحات.
وذكّر مجلس الصحافة بأنّ لجنة أخلاقيات المهنة، تُعنى فقط بوضع المعايير المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة في تونس، في حين تختصّ لجنة الشكاوى صلب المجلس بدراسة الشكاوى التي يتقدّم بها الجمهور.
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وأضاف المجلس في بلاغ له، أن اللجنة ستتكون من كل من منية عرفاوي (الصحافة المكتوبة) ومحمد اليوسفي (صحافة بديلة) وفطين حفصية (تلفزيون عمومي) ونبيل العرفاوي (إذاعة عمومية) وإبراهيم البوغانمي (باحث) ومنال العابدي (صحافة الواب) وهشام سكيك (صحفي متقاعد).
وقد أخذ المجلس بعين الإعتبار، تنوع الانتماءات إلى القطاعات الإعلامية والتمثيلية، حسب الجنس والعمر، إضافة إلى المعايير المحددة في إعلان فتح باب الترشحات.
وذكّر مجلس الصحافة بأنّ لجنة أخلاقيات المهنة، تُعنى فقط بوضع المعايير المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة في تونس، في حين تختصّ لجنة الشكاوى صلب المجلس بدراسة الشكاوى التي يتقدّم بها الجمهور.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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