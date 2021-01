Décès à 87 ans de Larry King, légende de la télévision américaine

AA -

Le célèbre journaliste américain Larry King, qui avait été hospitalisé suite à des symptômes liés à la COVID-19, est décédé samedi à l'âge de 87 ans, selon son compte Twitter officiel.King est décédé au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, où il a été admis pour une infection due au virus."Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre co-fondateur, présentateur vedette et ami, Larry King, qui est décédé ce matin à l'âge de 87 ans au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles", peut-on lire dans un communiqué.King, qui a animé le Larry King Live sur CNN pendant plus de 25 ans et qui était également considéré comme une légende en tant qu'interviewer, a été récompensé à de nombreuses reprises, notamment par deux prix Peabodys, un Emmy Award et des Cable ACE awards."Pendant 63 ans sur toutes les plateformes de radio, de télévision et de médias numériques, les milliers d'interviews, de prix et d'éloges mondiaux reçus par Larry témoignent de son talent unique en tant que présentateur", indique le communiqué.Et de préciser que "les détails concernant les funérailles et le cérémonial de commémoration seront annoncés plus tard, en accord avec la famille de King, qui souhaite pour l'instant que son intimité soit respectée".