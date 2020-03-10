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تأجيل السوبر التونسي بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الثلاثاء عن تاجيل مباراة السوبر التونسي التي كانت مقررة يوم الاحد المقبل على ملعب رادس بين الترجي الرياضي حامل لقب البطولة والنادي الصفاقسي المتحصل على الكاس الى موعد لاحق "سيقع تحديده في اقرب الاجال".

وذكر المصدر ذاته انه تم اتخاذ هذا القرار في اعقاب الاجتماع الذي انعقد صباح يوم الثلاثاء بين رئيس الجامعة وديع الجريء وممثلين عن طرفي السوبر الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي بحضور الإطارات السامية لوزارة الداخلية وذلك ضمانا لحضور جماهيري مكثف.
واكدت الجامعة من جهة اخرى ان مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس ستقام بحضور الجمهور وفق مواعيدها المحددة سابقا.


  
  
  

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