قفصة: إتخاذ التدابير الوقائية الضرورية بالمستشفى الجهوي بقفصة للتوقي من إحتمال ظهور ''فيروس كورونا''

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- عقدت لجنة الطوارىء بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة، عشية أمس الخميس، اجتماعا لمتابعة الاحتياطات والتدابير الوقائية والعملية الواجب إتباعها في حال تمّ التفطّن لحالات يشتبه في إصابتها بـ"فيروس كورونا".وأفاد مدير هذا المستشفى، بلقاسم عيّاد، اليوم الجمعة، "وات" بأن هذا الاجتماع الذي ضمّ إدارة المستشفى، ورؤساء الاقسام الطبّية، والنظّار العامّين، وناظر القسم الاستعجالي، ركّز على تدارس المسارات الواجب إتباعها في حال ظهرت حالات مصابة بـ"فيروس كورونا"، وذلك إستنادا إلى الاستراتيجية الوطنية التي ضبطتها وزارة الصحّة لمواجهة هذا المرض.وأضاف أن التدابير الوقائية والاحياطات التي نصّت عليها هذه الاستراتيجية تشمل المسار الواجب تتبعه، وطرق التعاطي مع الحالات التي يشتبه في إصابتها بهذا الفيروس انطلاقا من مرحلة الاستقبال في باب المستشفى، وصولا إلى نقل المصاب إلى أقرب قسم للامراض السّارية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، مرورا بقاعة الفرز بقسم الطبّ الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقفصة وبغرفة العزل خارج القسم الاستعجالي.وأكّد هذا المسؤول أن المستشفى الجهوي بقفصة يتوفّر على الكمّيات الكافية من وسائل الحماية الخاصّة للاطار الطبي وشبه الطبّي ولكل الذين سيتعاطون مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم وخاصة العاملين في قسم الاسعاف الطبّي الاستعجالي.ونظّم المستشفى الجهوي بقفصة، حسب نفس المصدر، حلقات تكوينية وتحسيسية لفائدة المتدخلين والمتعاطين مباشرة في حال ظهور حالات إصابة بهذا الفيروس، وتركّزت هذه الحلقات على التعريف بالمسارات الواجب إتباعها والتي ضبطتها الاستراتجية الوطنية لللتوقي من هذا المرض، وعلى وسائل التوقّي منه ومجابهته.كما نظّم المستشفى عمليّة بيضاء لمحاكاة عملية قبول مصاب بـ"فيروس كورونا" بالمستشفى الجهوي بقفصة، ثم عملية ترحيله من قبل فريق الاسعاف الطبي إلى قسم الامراض السارية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.وأكّد، من ناحيته، المدير الجهوي للصحة بقفصة، سالم ناصري، لـ"وات" أنّه تمّ تفعيل كل اللجان الجهوية والمحلّية للطوارىء بالمؤسسات الصحية بالجهة من الخطّ الاول والثاني.