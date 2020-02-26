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البرلمان: مكتب المجلس يقر رزنامة لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - أشرف راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر يوم الإربعاء 26 فيفري 2020 على اجتماع مكتب المجلس .
وأقرّ المكتب استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة. كما نظر في طلب يتعلق بتنازع الاختصاص حول مشروع القانون الأساسي عدد 12-2020 المتعلّق بسبر الآراء، وأقرّ ابقاء مشروع القانون ضمن اختصاصات لجنة التشريع العام.



وأقرّ المكتب رزنامة استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية، التي تنطلق يوم 28 فيفري بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين الى كتل ونشر القرار، أن تتواصل فترة الترشيح من 01 الى 19 مارس 2020 ، وتتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020، ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية بتاريخ 02 افريل 2020، وتنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 08 افريل 2020 .

وتطرق المكتب في جانب أخر من أشغاله حول النشاط الخارجي وتداول بخصوص مشاركة المجلس في انشطة كل من الاتحاد البرلماني العربي، والمجلس البرلماني للفرنكوفونية، والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

  
  
  

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