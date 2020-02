Tunisie : Parlement : Début de la séance plénière consacrée au vote de confiance du gouvernement Fakhfakh (

Mercredi 26 Février 2020



Lecture 1 min, 1 sec





La la séance plénière consacrée au vote de confiance pour le gouvernement Elyes Fakhfakh a débuté, mercredi, en présence de 180 députés, sur les 217 députés du parlement.En effet, le Premier ministre désigné avait annoncé, mercredi dernier, dans un discours télévisé, la nouvelle composition de son gouvernement après s’être entretenu avec le président de la République Kaïs Saïed.Pour Fakhfakh, “la composition proposée et présentée au président Kaïs Saïed sera pour tous les Tunisiens, quels que soient leurs antécédents et leur diversité d'opinions. Ils s'unissent et ne se différencient pas pour se mettre au service du pays”.Le chef du gouvernement désigné a présenté une équipe gouvernementale composée de 30 ministres et deux secrétaire d'État. Des personnalités indépendantes, ont été nommées à la tête des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice.“Le nouveau gouvernement est une large coalition qui représente la scène politique et sa diversité. Il fonctionnera en respectant un mémorandum contractuel pour le rétablissement de l'espoir et de la confiance du peuple”, a-t-il expliqué.Pour obtenir la confiance du Parlement, le nouveau gouvernement doit obtenir une majorité de voix, soit 109 voix sur 217.