تنقيح كراس شروط الحصول على اجازة احداث واستغلال قناة اذاعية خاصة يتعلق بالنأي بالإعلام الديني عن كل أشكال التوظيف

Mercredi 26 Février 2020
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وات - اصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قرارا ورد بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 15) يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة وذلك فيما يخص تنظيم مسألة جمع التبرعات في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والنأي بالإعلام الديني عن كل أشكال التوظيف.
ونص القرارعلى اسناد إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه.
ويهدف هذا التنقيح وفق القرار الى ضمان الشفافية والحفاظا على كرامة المواطنين والمواطنات وحماية معطياتهم الشخصية وعدم استعمال ذلك لتحقيق مصالح ضيقة ".
ووفق هذا التنقيح "تعتبر قناة إذاعية دينية كل قناة تبث أساسا برامج دينية وتعتمد في أغلب خياراتها التحريرية وزوايا تناولها المقاربة الدينية".
كما تم اضافة فصل لكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة على نحو يمنع فيه توظيف القناة الإذاعية الخاصة واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.
ويمكن للقناة الإذاعية الخاصة حسب القرار ،في حالات استثنائية طبق المدة التي يحددها الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية خطيرة على أن يكون ذلك بواسطة الجمعيات المنشأة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن يكون موضوع التبرّع من بين أهداف تأسيسها وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بناء على طلب كتابي يرفق بالوثائق اللازمة.
وتلتزم الاذاعة بعدم الكشف عن هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ويمنع الكشف عن هويّة الأطفال بما يمس من مصلحتهم الفضلى".
كما جاء في نص القرار دحوله حيّز النفاذ بداية من 10 جوان 2019 .
وات - اصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قرارا ورد بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 15) يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة وذلك فيما يخص تنظيم مسألة جمع التبرعات في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والنأي بالإعلام الديني عن كل أشكال التوظيف.
ونص القرارعلى اسناد إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه.
ويهدف هذا التنقيح وفق القرار الى ضمان الشفافية والحفاظا على كرامة المواطنين والمواطنات وحماية معطياتهم الشخصية وعدم استعمال ذلك لتحقيق مصالح ضيقة ".
ووفق هذا التنقيح "تعتبر قناة إذاعية دينية كل قناة تبث أساسا برامج دينية وتعتمد في أغلب خياراتها التحريرية وزوايا تناولها المقاربة الدينية".
كما تم اضافة فصل لكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة على نحو يمنع فيه توظيف القناة الإذاعية الخاصة واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.
ويمكن للقناة الإذاعية الخاصة حسب القرار ،في حالات استثنائية طبق المدة التي يحددها الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية خطيرة على أن يكون ذلك بواسطة الجمعيات المنشأة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن يكون موضوع التبرّع من بين أهداف تأسيسها وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بناء على طلب كتابي يرفق بالوثائق اللازمة.
وتلتزم الاذاعة بعدم الكشف عن هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ويمنع الكشف عن هويّة الأطفال بما يمس من مصلحتهم الفضلى".
كما جاء في نص القرار دحوله حيّز النفاذ بداية من 10 جوان 2019 .
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