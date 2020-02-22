تونس تشارك في الدورة 57 للمعرض الدولي للفلاحة بباريس

Samedi 22 Février 2020
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وات - تشارك تونس في الدورة 57 للصالون الدولي للفلاحة بباريس، الذي انطلقت فعالياته، السبت، ليتواصل الى غاية 1 مارس 2020.
وتتميز المشاركة التونسية خلال هذه الدورة بحضور 12 عارضا للتعريف بالمنتجات الفلاحية التونسية على غرار زيت الزيتون والقوارص والتمور والخضر من ذلك الطماطم الجيوحرارية والنباتات العطريّة والعديد من المنتجات المحليّة التونسيّة الأخرى.
ويعتبر الصالون الدولي للفلاحة بباريس من أكبر المعارض المفتوحة للعموم في فرنسا ومن أهم المعارض الاقتصادية في أوروبا والعالم على مستوى عدد الزوّار المقدّر بنحو 650 الف زائر سنويا.
يذكر أنّ وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة والمجامع المهنيّة المشتركة للخضر والغلال والتمور واللحوم والألبان تقوم بتأطير مشاركة تونس في، الصالون الدولي للفلاحة بباريس، تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية.
وات - تشارك تونس في الدورة 57 للصالون الدولي للفلاحة بباريس، الذي انطلقت فعالياته، السبت، ليتواصل الى غاية 1 مارس 2020.
وتتميز المشاركة التونسية خلال هذه الدورة بحضور 12 عارضا للتعريف بالمنتجات الفلاحية التونسية على غرار زيت الزيتون والقوارص والتمور والخضر من ذلك الطماطم الجيوحرارية والنباتات العطريّة والعديد من المنتجات المحليّة التونسيّة الأخرى.
ويعتبر الصالون الدولي للفلاحة بباريس من أكبر المعارض المفتوحة للعموم في فرنسا ومن أهم المعارض الاقتصادية في أوروبا والعالم على مستوى عدد الزوّار المقدّر بنحو 650 الف زائر سنويا.
يذكر أنّ وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة والمجامع المهنيّة المشتركة للخضر والغلال والتمور واللحوم والألبان تقوم بتأطير مشاركة تونس في، الصالون الدولي للفلاحة بباريس، تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية.
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Par:kamelnet ( )
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