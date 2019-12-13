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ميناء حلق الوادي: حجز 14 بندقية صيد على متن سيارة قادمة من مرسيليا

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، مساء أمس الخميس، من إحباط محاولة تهريب 14 بندقية صيد كانت مخفية بإحكام داخل جهاز تكييف هواء على متن سيارة قادمة من ميناء مرسيليا يقودها مواطن تونسي أفاد أنه تولى نقلها لفائدة مواطن تونسي قاطن بإحدى جهات الوسط الغربي.

وأفادت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها الجمعة، انه تم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة ملف القضية إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحقيقات بالتنسيق مع المصالح الأمنية.


  
  
     
  

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