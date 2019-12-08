اريانة: والي الجهة ينفي تلقيه استقالة رئيسة بلدية المنيهلة ويستمع لمشاغل شباب المنطقة

Dimanche 08 Decembre 2019



وات

- اكد والي اريانة سمير عبد الجواد انه لم يتلق استقالة رئيسة بلدية المنيهلة نجيبة شبشوب من منصبها على خلفية "الصراعات القائمة صلب المجلس البلدي حول سوء التصرف في الميزانية وشبهات الفساد في التعاطي مع المشاريع البلدية المبرمجة" وفق ما راج من اخبار.واوضح عبد الجواد ل(وات) على هامش لقائه امس السبت شباب منطقة المنيهلة بمقر المعتمدية انه "سيسعى الى تقريب وجهات النظر للحفاظ على التوزانات صلب المجلس البلدي وبذل كل الجهد لانجاح مسار الحكم المحلي بالجهة وتذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرامج والمشاريع البلدية التي تعود بالنفع لمنطقة المنيهلة ومتساكينها".وكان عدد من ممثلي تنسيقية الشباب بالمنيهلة وممثلي المجتمع المدني قد اجمعوا خلال اجتماعهم بالوالي على ضرورة "حل المجلس البلدي الذي تقاعس منذ انتخابه عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الجماعية والمرافق الرياضية والثقافية فضلا عن عدم تشريكه للمواطن في الجلسات التشاركية لاختيار المشاريع البلدية حسب الاولويات واعاقته لمشروع استثماري لاحد الخواص قادر على توفير نحو 1500 موطن شغل لشباب المنطقة الذي يعيش التهميش والبطالة والفقر" على حد تعبيرهم.ووجه الشباب الحاضر رسائل تفيد "بامكانية اللجوء الى التصعيد والاحتجاج على اوضاعهم اذا لم يتم الاخذ بعين الاعتبار لمطالبهم في التنمية والتشغيل، واصرارهم على ان اغلب اعضاء المجلس البلدي بالمنيهلة لا يعيرون اهتماما للمنطقة ومشاغلها ويواصلون سياسة الانفراد بالراي واتخاذ القرارات التي لا تستجيب لتطلعات المتساكنين في العيش الكريم والتنمية" وفق قولهم.من جهته، عبر والي اريانة عن رغبته في تجاوز الخلافات بين شباب منطقة المنيهلة ومجلسه البلدي من خلال الحوار والتواصل البناء بين كل الاطراف المتدخلة في الشان التنموي والبلدي، واشار الى قراره تخصيص جلسة عمل والاستماع لمكونات المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه بالمنيهلة من قبل احد الخواص يوم غد الاثنين بحضور كل الادارات الجهوية المتدخلة لاعتماده على ارض الواقع حتى يكون نافذة خير وامل للشباب العاطل عن العمل اذا ما تم الاقتناع بجدواه الاقتصادي والاجتماعي".كما اكد وعلى ضوء الدراسات القائمة، السعي لانجاز وحدة صحية متعددة الاختصاصات بالمنيهلة متضمنة خاصة لقسم استعجالي وبعض الاختصاصات الطبية والاقسام التقنية على غرار المخبر وقسم الاشعة، وتوفير سيارة اسعاف، فضلا عن تحسين النقل وتنشيط الحياة الثقافية والرياضية وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية بالمنطقة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للثقافة والرياضة والطفولة والشؤون الاجتماعية والصحة.