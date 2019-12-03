توزر: مركز أعمال توزر يطلق برنامج بعث مشاريع جديدة وتطوير الاعمال في كافة حلقات الإنتاج لسلاسل القيمة في قطاع التمور

Mardi 03 Decembre 2019
وات - أطلق مركز أعمال توزر برنامج بعث مشاريع جديدة وتطوير الاعمال في كافة حلقات الإنتاج لسلاسل القيمة في قطاع التمور عبر تنظيم دورات تكوينية وإحاطة بالباعثين الراغبين في الاستثمار في كل ما يهم النخيل والتمور ومشتقاتهما.
وتمت في هذا الإطار، وفق ما أوضحته لـ(وات) مديرة المركز، تقوى حدان، برمجة دورة تكوينية أولى في انتاج وصنع المواد العلفية المستخرجة من مخلفات النخيل والتمور، تهدف الى التشجيع على بعث المشاريع في صناعة الاعلاف والى تثمين جميع مخلفات الواحة واستغلالها وإعادة تدويرها من أجل استدامة الموارد الطبيعية ودعم التنمية المحلية.
ووجهت ذات المتحدثة، دعوتها إلى جميع الراغبين في بعث مثل هذه المشاريع إلى الالتحاق بمركز الاعمال الذي يوفر لهم مجموعة من المختصين للتكوين في مجالات ذات العلاقة وتمكينهم من المهارات اللازمة وإكسابهم تقنيات حديثة في صنع الاعلاف والتعرف على نماذج من تونس وخارجها وطرق استعمالها بما يعطي لمشاريعهم المردودية اللازمة، الى جانب متابعتهم في جميع مراحل احداث مشاريعهم.
ويعمل المشروع أيضا على المساعدة في إيجاد التمويلات عبر تكوين مواز في التصرف في المؤسسة وكل الجوانب المتعلقة بالتسيير واعداد مخطط الاعمال والمساعدة في البحث عن التمويل.
وتمت في هذا الإطار، وفق ما أوضحته لـ(وات) مديرة المركز، تقوى حدان، برمجة دورة تكوينية أولى في انتاج وصنع المواد العلفية المستخرجة من مخلفات النخيل والتمور، تهدف الى التشجيع على بعث المشاريع في صناعة الاعلاف والى تثمين جميع مخلفات الواحة واستغلالها وإعادة تدويرها من أجل استدامة الموارد الطبيعية ودعم التنمية المحلية.
ووجهت ذات المتحدثة، دعوتها إلى جميع الراغبين في بعث مثل هذه المشاريع إلى الالتحاق بمركز الاعمال الذي يوفر لهم مجموعة من المختصين للتكوين في مجالات ذات العلاقة وتمكينهم من المهارات اللازمة وإكسابهم تقنيات حديثة في صنع الاعلاف والتعرف على نماذج من تونس وخارجها وطرق استعمالها بما يعطي لمشاريعهم المردودية اللازمة، الى جانب متابعتهم في جميع مراحل احداث مشاريعهم.
ويعمل المشروع أيضا على المساعدة في إيجاد التمويلات عبر تكوين مواز في التصرف في المؤسسة وكل الجوانب المتعلقة بالتسيير واعداد مخطط الاعمال والمساعدة في البحث عن التمويل.
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