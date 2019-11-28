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صفاقس: تاجيل قضية النقابيين المتهمين في قضية المستشفى الجامعي الهادي شاكر الى يوم 12 ديسمبر القادم للمفاوضة والتصريح بالحكم

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - قررت هيئة المحكمة الابتدائية صفاقس2 اليوم الخميس، اثر جلسة استنطاق 17نقابيا متهمين في قضية المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، التي تعود اطوارها الى سنة 2012، تاجيل القضية الى يوم 12 ديسمبر القادم للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق ما افاد به محامي المتهمين زبير الوحيشي (وات).

واوضح ان منوبيه النقابيين، يواجهون في هذه القضية التى تعود اطوارها الى سنة 2012، تهمة التهديد المسلط على مواطن عمومي ومنعه من آدائه لوظيفته، وقد احيل عدد منهم بحالة ايقاف، الا ان المحكمة الابتدائية تخلت حينها على القضية بصيغتها الجنائية واذن بفتح بحث تحقيقي آل الى احالة المتهمين من جديد امام المحكمة الابتدائية.


وذكر المحامي ان المتهمين الذين مثلوا اليوم امام هيئة المحكمة (بحالة سراح) "قد تمسكوا ببراءتهم باعتبارهم كانوا ضحية هجوم مسلح من قبل احدى الاطراف السياسية حينها" وفق تعبيره.

واشار الى ان فريق الدفاع عن النقابيين المتهمين في قضية الحال كان قد تقدم سنة 2012 بشكاية من اجل التعذيب الذي مورس على الموقوفين في ذلك الوقت من قبل الامنيين، غير ان القضية بقيت تراوح مكانها بين ادراج النيابة العمومية ولدى التحقيق، وفق قوله.

  
  
     
  
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