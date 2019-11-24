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سيدي بوزيد: ولاية سيدي بوزيد تحل ضيفة مدينة الثقافة بمجموعة من العروض والمنتوجات تبرز خصوصية الجهة

Dimanche 24 Novembre 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - حلت اليوم الأحد، ولاية سيدي بوزيد، ضيفة على مدينة الثقافة بتونس ضمن تظاهرة "أيام الجهات: مدن الفنون في مدينة الثقافة" بفقرات متنوعة ومعارض اثثها ثلة من حرفي ومبدعي وفناني ولاية سيدي بوزيد.

وقد بين المنسق الإعلامي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد، محمد نجيب هاني، في تصريح ل(وات) ان هذا اليوم ان ابناء الجهة يتطلعون من خلال هذه التظاهرة الى التسويق الى صورة افضل للجهة وابراز ما تزخر به مخزون ثقافي وتراث حضاري يمكن ان يستقطب المولعين بهذه المجالات من مختلف شرائح المجتمع.
وأشار الرسام، الحبيب الخليفي، إلى أن يوم الجهات هو فرصة للتعريف بمبدعي الجهات وبما يقدمونه من فن مغمور لم يحض بفرصة جيدة للبروز.


وتمثلت فقرات "يوم الجهات" الخاص بولاية سيدي بوزيد، وفق ما افادت بعه وات رئيسة مصلحة مؤسسات العمل الثقافي، سالمة عبد الرحمان، في عرض للأزياء التقليدية الخاصة بالجهة ومشهد استعراضي للفروسية وعروض للفرق الاستعراضية (في الحضرة والفنون الشعبية والإنشاد الصوفي ) وعرض المحفل و"مخضوب الحنة".
كما تضمنت التظاهرة عرض شريط وثائقي حول الشاعر محمد الصغير أولاد حمد فضلا عن معارض للصناعات والحرف التقليدية والفنون التشكيلية والمواقع البيئية والأثرية وصور 17 ديسمبر 2010 واصدارات أبناء الجهة فضلا عن معرض المؤسسات الثقافية والمهرجانات واخر للسياحة والمنتوجات الفلاحية والأكلة الشعبية.

وفي ساحة المسارح تم بالمناسبة عرض مسرح الشارع "هيموفوبيا" لنادي المسرح بالمركب الثقافي بمنزل بوزيان وعرض "كوريغرافي" لمجموعة أشرف حمودة وعرض "هوامش" لمختبر المسرح التجريبي بالرقاب وعرض لمسرحية "سفير" لجمعية الإبداع المسرحي بالمزونة وعرض موسيقى وقراءات شعرية لشعراء الجهة وعرض موسيقى شعبية.


  
  
     
  
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