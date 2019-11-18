حجز كميات من المواد الغذائية المدعمة وبضائع اخرى مهربة (الديوانة التونسية)

Lundi 18 Novembre 2019



وات

- ذكرت الديوانة التونسية، اليوم الاثنين، ان مصالحها تمكنت من حجز 10290 كلغ من المواد الغذائية المدعمة و21000 علبة سجائر و42 قارورة مشروبات روحيّة مهربة.واوضحت الديوانة في بلاغ ان دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة (ولاية صفاقس) تمكنت فجر اليوم الإثنين أثناء مراقبة وسائل النقل والبضائع على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين صفاقس وقابس من ضبط شاحنة محملة بكمية هامة من المواد الغذائية المدعمة متمثلة في 6450 كلغ من الكسكسي و2940 كلغ من المقرونة و1300 كلغ من الفارينة و600 كلغ من السميد كانت متجهة إلى المناطق الحدودية بالجنوب الشرقي قصد تهريبها إلى القطر الليبي.وتمّ تحرير محضر حجز في الغرض ورفع مخالفة محاولة التصدير خلسة لبضاعة محجرة.وفي معتمدية رمادة (ولاية تطاوين) تمكنت فرقة الحرس الديواني ،اليوم أيضا من حجز 20500 علبة سجائر أجنبية بمنطقة السفيري بهذه معتمدية كانت محملة على متن شاحنة لا تحمل ترقيم منجمي رفض سائقها الامتثال لإشارة أعوان دورية الديوانة فتمت مطاردته وإجباره على التوقف.من جهتهم تمكّن أعوان الديوانة المختصون في الكشف بالأشعة بالمكتب الحدودي برأس جدير (ولاية مدنين) من إحباط عمليات تهريب لعدد 42 قارورة مشروبات روحية تحمل علامات فاخرة و500 علبة سجائر و50 كلغ من مادة المعسّل كانت مخفية في مخابئ مهيئة داخل سيارتين تحملان ترقيم ليبي.