سوسة: انعقاد الدورة الرابعة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية

Vendredi 15 Novembre 2019



وات

- تولى مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية زياد الرويسي خلال الدورة الرابعة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية التي انطلقت اشغالها اليوم وتتواصل يومين في سوسة تقديم علامة الجودة في التكوين المستمر.وأوضح مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية زياد الرويسي في تصريح لصحفي (وات) أن علامة الجودة في التكوين المستمر (FC ) التي يتم إرساؤها لأول مرة في تونس وافريقيا والعالم العربي تندرج في اطار مواصلة المركز تنشيط سوق التكوين المستمر لاسيّما بعد وضع جملة من الآليات آخرها خدمة " مالك " التي تم إحداثها خلال سنة 2018 ودخلت حيز العمل بداية من غرة جانفي 2019.وأضاف ان المركز قام بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية باحداث علامة الجودة في التكوين المستمر تحت تسمية " تكوين مستمر" التي ستسمح للمؤسسات المالكة لهذه العلامة بامتلاك قدرة ممتازة على تنمية قدراتها البشرية وذلك عبر احترام المواصفات التي تم وضعها ضمن هذه العلامة بداية من دراسة وتشخيص الحاجيات في التكوين وصولا الى عملية تقييم التكوين.وقد تميزت اشغال الدورة الرابعة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية التي تنتظم تحت اشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل بتنظيم ثلاث دورات تدريبية حصرية ومجانية حول تطبيقة الخدمة على الخط لايداع ومعالجة ومتابعة الكشوفات البيداغوجية والمالية " مالك " وذلك لفائدة المشاركين في هذه التظاهرة.وذكر مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية زياد الرويسي ان تطبيقة " مالك " التي تم احداثها خلال سنة 2018 ودخلت حيز العمل بداية من غرة جانفي 2019 تعتبر من ضمن المنظومات التي طورها المركز في اطار اصلاح منظومة التكوين المستمر مؤكدا ان 1380 مؤسسة عمومية وخاصة منخرطة في نظام التسبقة على الأداء والمتمتعة بالتمويلات العمومية لعملياتهم التكوينية استفادت من هذه الخدمة الى جانب 2000 مكتب تكوين.وأشار زياد الرويسي إلى أن انطلاق العمل بمنظومة " مالك " مكن من فض إشكال تأخير البت وتقليص فترة معالجة الملفات من 7 سنوات الى سنة واحدة حاليا، مؤكّدا أن هذه المنظومة ستسمح كذلك بداية من سنة 2020 بتمكين المؤسسات من مقرّرات تمويلها خلال نفس السنة.وذكر أنه بداية من غرة فيفري 2020 سيتم الكف عن التعامل ورقيا في إيداع الملفات وذلك بعد تم خلال كامل سنة 2019 التعريف بمنظومة مالك والحث على الانخراط فيها.يذكر أن الدورة الرابعة من لقاءات الموارد البشرية المتوسطية شهدت مشاركة حوالي 1200 مسؤول بين مديري الموارد البشرية وخبراء وصناع قرار لمناقشة مستقبل الموارد البشرية وفق رئيسة المنتدى المتوسطي للموارد البشرية مها شحاتة.وأضافت شحاتة في تصريح لصحفي (وات) أن هذه الدورة تتمحور حول 4 محاور أساسية هي نماذج الابتكار، وإدارة الكفاءات، والآفاق الجديدة للعمل والإدارة المعززة، مشيرة الى أن هذه المحاور تتخللها 4 نقاشات عامة و17 ندوة وورشات عمل و3 دورات تدريبية موزعة على 6 قاعات في نفس الوقت لتمكين كل مشارك من اختيار برنامجه الخاص وفقا لأولوياته.ولفتت إلى أن أشغال اليوم الثاني ستخصص لموضوع "الإدارة المعززة كمحرك أساسي لسلسلة القيمة للمؤسسة"، حيث سيعقد لأول مرة نقاش مفتوح بين ممثلي مختلف الأقسام والوظائف الموجودة في الشركات على غرار الإدارة العامة، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة البيع والتسويق وإدارة الإنتاج.