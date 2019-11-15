صحفيو دار ''لابراس'' يطالبون باعادة هيكلة مؤسستهم

Vendredi 15 Novembre 2019
وات - طالب صحفيو دار "لابراس" باعداد هيكلة مؤسسة "سنيب-لابراس-الصحافة اليوم"، مع مراعاة صبغتها الإعلامية، واعتماد نفس هيكلة التحرير في جريدتي "لابراس" و"الصحافة اليوم"، وتشريك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كافة الإجتماعات التي ستخصص لمناقشة برنامج إعادة الهيكلة والإصلاح.
وأكدوا، في بيان صادر عن فرع نقابة الصحفيين بدار "لابراس"، اثر اجتماع عام انعقد الثلاثاء الفارط، ضرورة التسوية الفورية للوضعية المهنية لكافة العاملين المباشرين في خطة رئيس مصلحة واستصدار قرار بتعيينهم، وسد الشغورات على مستوى رئاسة المصالح بالجريديتين، وتحسين ظروف عمل الصحفيين، بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على جودة المحتوى الإعلامي.
كما طالبوا بإعداد ميثاق تحرير يحترم الصبغة العمومية للمؤسسة واستقلاليتها، ويبعدها عن التجاذبات السياسية وخدمة الأجندات الخاصة، فضلا عن إنتخاب مجلس تحرير بالجريدتين، أسبوعا بعد إنتخاب رئيسي تحرير.
ودعوا الى التعامل بجدية مع مشروع تطوير منشورات المؤسسة، عبر الإسراع باستكمال المنصة الالكترونية (التي لقيت دعما من الإتحاد الأوروبي)، وذلك بإطلاق الموقع الجديد باللغة العربية.
وأكدوا، في بيان صادر عن فرع نقابة الصحفيين بدار "لابراس"، اثر اجتماع عام انعقد الثلاثاء الفارط، ضرورة التسوية الفورية للوضعية المهنية لكافة العاملين المباشرين في خطة رئيس مصلحة واستصدار قرار بتعيينهم، وسد الشغورات على مستوى رئاسة المصالح بالجريديتين، وتحسين ظروف عمل الصحفيين، بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على جودة المحتوى الإعلامي.
كما طالبوا بإعداد ميثاق تحرير يحترم الصبغة العمومية للمؤسسة واستقلاليتها، ويبعدها عن التجاذبات السياسية وخدمة الأجندات الخاصة، فضلا عن إنتخاب مجلس تحرير بالجريدتين، أسبوعا بعد إنتخاب رئيسي تحرير.
ودعوا الى التعامل بجدية مع مشروع تطوير منشورات المؤسسة، عبر الإسراع باستكمال المنصة الالكترونية (التي لقيت دعما من الإتحاد الأوروبي)، وذلك بإطلاق الموقع الجديد باللغة العربية.
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