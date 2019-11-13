بلاغ محكمة المحاسبات بخصوص القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية والتي تستجيب لشروط الحصول على المساعدة العمومية

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - دعت محكمة المحاسبات، كافة القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية (ماي 2018) والتي تستجيب لشروط الحصول على المساعدة العمومية والواردة أسماؤها ضمن القائمة المنشورة على موقع الواب لمحكمة المحاسبات والتي لم يتسلّم رؤساؤها بهذا الخصوص القرارت الصادرة عن المحكمة في مرحلتها الأولى، إلى "الإتصال بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات أو بكتابة إحدى الغرف الجهوية المختصة ترابيا، قصد تسلّم نسخة من الأحكام ليتم التسريع في استكمال الإجراءات القضائية وتمكين القائمات المعنية من مواصلة الإجراءات قصد الحصول على ما يفيد حجية الإنتفاع بالمساعدة العمومية".
وذكّرت المحكمة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن هذه الدعوة تأتي عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المتعلّق بتجديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الإنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الإنتخابات البلدية والذي أوجب على كل قائمة مترشحة للإنتخابات البلدية لسنة 2018 معنية بالحصول على منحة عمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية، تقديم أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الإنتخابية ونسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات إلى مصالح وزارة المالية.
وذكّرت المحكمة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن هذه الدعوة تأتي عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المتعلّق بتجديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الإنتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الإنتخابات البلدية والذي أوجب على كل قائمة مترشحة للإنتخابات البلدية لسنة 2018 معنية بالحصول على منحة عمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية، تقديم أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط المبلغ المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الإنتخابية ونسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات إلى مصالح وزارة المالية.
En continu
- 15:40 عبير موسي... القصاص..
- Hier 21:31 عبير و الديمقراطية على الطريقة الكركرية
- Hier 21:05 روما: الشاهد يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:14
|14:51
|12:11
|06:55
|05:26
|
16°
|16°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|16°-13
|19°-13
|18°-14
|19°-11
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 674) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 483) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 253) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 550) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 815) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 220) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 341) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 296) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 537) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 179) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 742) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 780) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 662) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 060) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 950) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 933) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 438) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 192) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 319) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 524) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
Par:ahmed01 (France )
Sur: راشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب ب 123 صوتا