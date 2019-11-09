راضي الجعايدي يخوض تجربة التدريب في الولايات المتحدة

Samedi 09 Novembre 2019



وات

- أعلن فريق "هارتفورد أتلتيك" الأمريكي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم عن تعيين راضي الجعايدي مدربا لفريقه الأول بعد تجربة ناجحة خاضها الدولي التونسي السابق على راس الاطار الفني لنادي ساوثهامبتون الإنقليزي حيث اشرف على فريق الشباب (أقل من 23 سنة) .وكشف الفريق الأمريكي على موقعه الرسمي على الانترنت أن اتفاقية الشراكة بينه وبين الفريق الإنقليزي وأكاديمية ساوثهامبتون أثمرت عن تحول الجعايدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض تجربة تدريبية جديدة في مسيرته .ويتمتع راضي الجعايدي (44 سنة) بمسيرة كبيرة وناجحة كلاعب انطلقت مع الترجي الرياضي قبل أن يرحل إلى إنقلترا حيث دافع عن ألوان فرق "بولتون" ثم برمنغهام سيتي ثم ساوثهامبتون .ولعب الجعايدي مع منتخب تونس 105 مباريات كما شارك مع "نسور قرطاج" في كأس العالم 2002 و 2006 .وبعد أن أنهى مسيرته كلاعب في ساوثهامبتون اقتحم الجعايدي عالم التدريب وأصبح مدربًا لفريق الشباب .