وزير الدّاخليّة في زيارة إلى مقرّ المرصد الوطني للإعلام والتّكوين والتّوثيق والدّراسات حول سلامة المرور.

Jeudi 07 Novembre 2019



باب نات

- أدّى وزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" صباح اليوم 07 نوفمبر 2019 زيارة إلى مقرّ المرصد الوطني للإعلام والتّكوين والتّوثيق والدّراسات حول سلامة المرور.وقد كانت هذه الزّيارة فرصة، اطّلع من خلالها على سير العمل بمختلف مصالح المرصد وعلى كلّ المجهودات المبذولة من طرف أعوانه وإطاراته والمتعلّقة بالسّلامة المروريّة على الطّرقات.كما اطّلع على مختلف مكوّنات الفضاء الإداري المخصّص لهذه المصالح وعلى ظروف العمل به، حيث أنصت إلى مشاغل كلّ الأعوان والإطارات.هذا واطّلع وزير الدّاخليّة بذات المناسبة على عرض حول هيكلة المرصد ومختلف أنشطته وعلى جملة التّطبيقات الإعلاميّة المعتمدة في متابعة حوادث المرور وكلّ المعطيات المتعلّقة بها لتُختتم الزّيارة بتكريم "فرج اللّواتي" المدير العامّ الأسبق للمرصد والرّائد "رضا الجويني".