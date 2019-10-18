اتحاد الشغل يستنكر خطاب التهديد والتحريض ضد الاعلاميين ويرفض شيطنة الاعلام وترويج الأكاذيب في حق النقابيين

Vendredi 18 Octobre 2019
وات - استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، "خطاب التهديد والتحريض الذي استهدف الإعلاميين"، مشددا في بيان لمكتبه التنفيذي على أنه "يرفض شيطنة الإعلام".
وعبر الاتحاد في ذات البيان، عن استهجانه ما وصفه بـ"التهجّم عليه وترويج المغالطات والأكاذيب في حقّ النقابيين في محاولة يائسة لإرباكه واثنائه عن الاضطلاع بدوره الوطني".
وقدم تهانيه الى الرئيس المنتخب قيس سعيد بفوزه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الذي شهدته مؤخرا تونس، معربا عن تمنياته، بالتوفيق للرئيس المنتخب في ضمان تطبيق الدستور والدفاع عن الحقوق والحريات وفي خدمة تونس.
وشكر، كل الناخبات والنّاخبين والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكافة أعوانها اثر نجاحها في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لآوانها بدوريها الأول والثاني.
كما حيا كافّة الملاحظين ومنهم النقابيات والنقابيون الذين حرصوا على متابعة الانتخابات في جميع أطوارها، مشيدا، بالدور الهام الذي أدته قوّات الأمن والجيش الوطنيين لجهودهم المبذولة في تأمين الانتخابات.
ورحب بدعوة رئيس مجلس النواب بالنيابة عبد الفتاح مورو إلى اجتماع مكتبه لتحديد موعد الأربعاء 23 أكتوبر 2019 لتنصيب الرئيس الجديد والإسراع بتكليف الحزب الحاكم بالبدء في مشاورات تشكيل الحكومة في أقرب الآجال.
وعبر الاتحاد في ذات البيان، عن استهجانه ما وصفه بـ"التهجّم عليه وترويج المغالطات والأكاذيب في حقّ النقابيين في محاولة يائسة لإرباكه واثنائه عن الاضطلاع بدوره الوطني".
وقدم تهانيه الى الرئيس المنتخب قيس سعيد بفوزه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الذي شهدته مؤخرا تونس، معربا عن تمنياته، بالتوفيق للرئيس المنتخب في ضمان تطبيق الدستور والدفاع عن الحقوق والحريات وفي خدمة تونس.
وشكر، كل الناخبات والنّاخبين والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكافة أعوانها اثر نجاحها في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لآوانها بدوريها الأول والثاني.
كما حيا كافّة الملاحظين ومنهم النقابيات والنقابيون الذين حرصوا على متابعة الانتخابات في جميع أطوارها، مشيدا، بالدور الهام الذي أدته قوّات الأمن والجيش الوطنيين لجهودهم المبذولة في تأمين الانتخابات.
ورحب بدعوة رئيس مجلس النواب بالنيابة عبد الفتاح مورو إلى اجتماع مكتبه لتحديد موعد الأربعاء 23 أكتوبر 2019 لتنصيب الرئيس الجديد والإسراع بتكليف الحزب الحاكم بالبدء في مشاورات تشكيل الحكومة في أقرب الآجال.
2 de 2 commentaires pour l'article 191217
En continu
- 17:15 نـعـي الوعي
- Hier 20:42 صفاقس: اطلاق حملة سيب شفيق جراية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:08
|17:41
|15:13
|12:11
|06:29
|05:03
|
23°
|23°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-19
|31°-20
|31°-22
|30°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(276 946) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 577) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 024) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 091) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 90 972) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 90 656) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 86 538) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 251) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 67 505) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 630) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 66 018) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 392) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 119) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 971) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 60 689) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 779) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 592) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 55 779) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 55 030) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 54 180) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: منح الصنف الثاني من وسام الجمهورية لعثمان بطيخ