اتحاد الشغل يستنكر خطاب التهديد والتحريض ضد الاعلاميين ويرفض شيطنة الاعلام وترويج الأكاذيب في حق النقابيين

Vendredi 18 Octobre 2019



وات

- استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، "خطاب التهديد والتحريض الذي استهدف الإعلاميين"، مشددا في بيان لمكتبه التنفيذي على أنه "يرفض شيطنة الإعلام".وعبر الاتحاد في ذات البيان، عن استهجانه ما وصفه بـ"التهجّم عليه وترويج المغالطات والأكاذيب في حقّ النقابيين في محاولة يائسة لإرباكه واثنائه عن الاضطلاع بدوره الوطني".وقدم تهانيه الى الرئيس المنتخب قيس سعيد بفوزه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الذي شهدته مؤخرا تونس، معربا عن تمنياته، بالتوفيق للرئيس المنتخب في ضمان تطبيق الدستور والدفاع عن الحقوق والحريات وفي خدمة تونس.وشكر، كل الناخبات والنّاخبين والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكافة أعوانها اثر نجاحها في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لآوانها بدوريها الأول والثاني.كما حيا كافّة الملاحظين ومنهم النقابيات والنقابيون الذين حرصوا على متابعة الانتخابات في جميع أطوارها، مشيدا، بالدور الهام الذي أدته قوّات الأمن والجيش الوطنيين لجهودهم المبذولة في تأمين الانتخابات.ورحب بدعوة رئيس مجلس النواب بالنيابة عبد الفتاح مورو إلى اجتماع مكتبه لتحديد موعد الأربعاء 23 أكتوبر 2019 لتنصيب الرئيس الجديد والإسراع بتكليف الحزب الحاكم بالبدء في مشاورات تشكيل الحكومة في أقرب الآجال.