توزر: معارض وتظاهرات تروج للمنتوج الحرفي في الفترة القادمة

Vendredi 18 Octobre 2019



وات

- تشهد ولاية توزر في الأشهر المتبقية من هذا العام تنظيم مجموعة من التظاهرات والمعارض تسعى من خلالها المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية الى اتاحة الفرصة للحرفيين لترويج منتوجهم .وتنطلق أولى المعارض المبرمجة، وفق ما أفاد به (وات) المندوب الجهوي، محمد الصديقي، نهاية شهر أكتوبر الجاري في مدينة نفطة بمناسبة انتظام النسخة الثالثة من مهرجان الموسيقى الصوفية روحانيات نفطة وذلك في الفترة المتراوحة من 31 أكتوبر الى غاية يوم 4 نوفمبر.ويشارك في المعرض، حسب الصديقي، مجموعة مميزة من الحرفيين من كافة معتمديات الولاية وسيتم للغرض توفير فضاء خاص يمكن زوار مدينة نفطة من الاطلاع على منتوج الجهة وذلك بعد تنظيم دورة أولى السنة الماضية، معربا عن الامل في أن يتحول هذا المعرض من جهوي الى وطني.ويشارك 8 حرفيين من الجهة في اختصاصات مميزة تقدم خصوصية الجهة في الدورة الثانية من الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بالجهات التي ينظمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية لفائدة ولايتين في كل تظاهرة على أن تشارك ولاية توزر رفقة ولاية مدنين في هذه التظاهرة في الفترة الممتدة من 4 الى 9 نوفمبر المقبل بقاعة الاخبار بالعاصمة.وكانت ولاية توزر شاركت في النسخة الأولى من الأيام الترويجية للجهات سنة 2017، وفق ما بينه نفسالمصدر، بمنتوج مميز، كما تستعد الولاية الى تنظيم أبرز المعارض والتظاهرات الجهوية المتعلقة بالصناعات التقليدية وهي الأيام الوطنية للصناعات التقليدية بتوزر من 18 الى 25 ديسمبر بمشاركة كافة الولايات بمجموع حرفيين يتجاوز 100 حرفي في اختصاصات تميز جهاتهم، حوالي النصف منهم حرفيو الجهة.واعتبر الصديقي أن هذا المعرض يعد من أنجح المعارض في تسويق المنتوج الحرفي للسياح الأجانب والتونسيين الوافدين على توزر في تلك الفترة .