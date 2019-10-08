سمير الطيب: صابة الحبوب ستمكن من تقليص الواردات واقتصاد حوالي 350 مليون دينار

Mardi 08 Octobre 2019



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- افاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، ان الصابة استثنائية للحبوب لموسم 2019/2018 ستمكن من تقليص واردات المنتجات الغذائية واقتصاد حوالي 350 مليون دينار منها قرابة 100 مليون دينار في موفى 2019.واضاف خلال يوم تقييمي نظمه ديوان الحبوب بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، انه "رغم الصعوبات التي عرفتها عمليات التجميع ، فان الموسم كانت استثنائيا بفضل الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لاسيما منها الاتفاقية المبرمة بين ديوان الحبوب والبنك الوطني الفلاحي لتمويل الموسم".كما يعود نجاح الموسم، اضافة الى الظروف المناخية الملائمة، الى اعادة استغلال السكك الحديدية مما سهل عمليات نقل الحبوب وتخصيص 31 شاحنة تابعة للجيش الوطني، وفق الوزير.وذكرت مديرة التطوير والجودة بالوزارة، سلوى بن حديد زواري ان الصعوبات التي شهدها الموسم تتعلق بالخصوص بالخزن والتجميع والنقل مؤكدة في ذات السياق على ضرورة بعث مراكز تجميع جديدة في بعض المناطق وتعصير وتطوير المراكز الحالية و ايجاد الحلول اللازمة للاشكاليات المتعلقة بالتجميع والنقل عبر تخصيص المزيد من القطارات.ويشار ان كميات الحبوب المجمعة موفى اوت 2019 بلغت حوالي 12.9 مليون قنطار اي بزيادة قدرها 65 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، حسب ما افاد به مدير عام ديوان الحبوب، توفيق السعيدي.وتتوزع هذه الكميات بين 8.8 مليون قنطار من القمح الصلب و750 ألف قنطار من القمح اللين و3.3 مليون قنطار من الشعير والتريتيكال.