تشريعية 2019-قبلي: تسجيل 29 نشاطا انتخابيا منذ انطلاق الحملة ومواصلة القائمات التعريف ببرامجها الانتخابية

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- بلغ عدد الانشطة التي نظمتها القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة قبلي في اطار حملتها الانتخابية والمسجلة لدى مصالح الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات منذ انطلاقة الحملة والى غاية اليوم 29 نشاطا لم يقع تسجيل اية خروقات في هذه الحملة الى حد اليوم، وفق المنسق الجهوي للهيئة عبد الجبار الجديد وتتواصل الحملة الانتخابية لعدد من القائمات حيث تقوم بعضها بتعليق صور اعضائها وبياناتها الانتخابية بالاماكن المخصصة لهذه العملية بعدد من التجمعات السكانية بالجهة، وقد بلغ عدد القائمات التي علقت بياناتها الى حد الان 15 قائمة من اجمالي 34 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة قبلي، وفق ما عاينه مراسل (وات).وتركز اغلب القائمات على التواصل المباشر مع الاهالي للتعريف ببرامجها الانتخابية، حيث اكدت رئيسة القائمة الائتلافية "عيش تونسي" سامية بن جدير ان برنامجهم الانتخابي يقوم بالاساس على الاستجابة للمقترحات التي تقدم بها الشباب في وثيقة "التوانسة" التي تم انجازها بعد الاستشارة التي شملت حوالي 40 الف تونسي، ومن اهمها مكافحة غلاء الاسعار بمعاقبة التجار الوسطاء والانتهازيين، والحرص على حسن ترويج منتوج الجهة للتمور، الى جانب ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، فضلا عن العمل على تسوية وضعية الاراضي الاشتراكية ودعم الفلاحين والتعريف بالدقلة التونسية، مع التعهد باسترجاع الثروات الطبيعية للبلاد ونشر الملفات المتعلقة بها للعموم ومحاكمة من تسبب في نهبها مع احداث صندوق استثماري مخصص لتشغيل ابناء الجهة واعتماد الطاقات المتجددة كمصدر اساسي للطاقة.كما يتضمن برنامج قائمة "عيش تونسي"، العمل على ادماج التونسيين بالخارج في المجال التنموي للبلاد ودعم برامج التكوين المهني لتتلاءم مع سوق الشغل، فضلا عن السعي الى ضم وزارات التربية والتكوين المهني والتشغيل في وزارة واحدة قصد احداث توازن بين سوق الشغل واعداد الخريجين من التعليم العالي او التكوين المهني.من ناحيته يركز برنامج قائمة حزب "تحيا تونس" المترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة قبلي على معالجة اهم الاشكاليات التي تعانيها الجهة في عدة قطاعات، وفق عضوة القائمة وداد بالصليعي، ومن اهمها احداث اقسام جامعية في القطاع الصحي وتعزيز البنية التحتية للقطاع بالتجهيزات والاطار البشري قصد توفير افضل الخدمات الطبية لابناء الجهةن مع العمل على تسوية وضعية التوسعات الخاصة في المجال الفلاحي، وحل اشكالية نقص المياه باحداث ابار جديدة قادرة على تامين حاجيات الواحات من المياه.وتدعو هذه القائمة في برنامجها الانتخابي الى تفعيل دور الشركات البترولية المنتصبة بصحراء الجهة في دفع المسار التنموي بهذه الربوع ومضاعفة فرص التشغيل للشباب فضلا عن دعم القطاع الرياضي من خلال احداث منشات رياضية كبرى ودعم الجمعيات الرياضية، بالاضافة الى احداث شعب جديدة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.اما القائمة المستقلة " درب الاحرار" فانها تدعو في برنامجها الانتخابي الذي يحمل عنوان "نفزاوة غدوة خير" الى النهوض بالقطاعات الحساسة بالجهةن وفق ما اكده رئيسها بلقاسم عبيد ل(وات) عبر ايلاء القطاع الصحي اولوية مطلقة تمكن من دراسة اشكالياته وحلها والمتعلقة اساسا بالبنية التحتية والرصيد البشري (طب الاختصاص) مع الدعوة الى التفكير في احداث مركز اقليمي لعلاج مرضى السرطان والحرص على توفير الادوية بالمؤسسات الصحية العمومية، الى جانب الارتقاء بالقطاع الفلاحي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد بالجهة عبر معالجة اشكالية التوسعات الخاصة ونقص الموارد المائية، بالاضافة الى تمكين الفلاحين من الامتيازات والقروض التي تساعد في تطوير منتوجهم من التمور كما يتضمن برنامج هذه القائمة العناية بالمراة الريفية وتحسين البنية التحتية لقطاعي الشباب والطفولة وتعميم الفضاءات الترفيهية على مختلف مناطق الولاية مع العمل على تطوير القوانين والتشريعات والسعي لاحداث منطقة تبادل حر ومعبر حدودي بين تونس والجزائر بمنطقة المطروحة من معتمدية رجيم معتوق علاوة على تطوير البنية التحتية للقطاع التربوي وانتداب ما يلزمه من اطارات قادرة على معالجة اشكالية تدني النتائج المدرسية بالجهة.