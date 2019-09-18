الصافي سعيد: واصلوا هزيمة المنظومة الفاسدة بدعم قيس سعيد

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي الصافي سعيد في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان من جميعنا كنا سجناء المافيات والعصابات.
واضاف الصافي سعيد "لقد هزمنا المافيات والعصابات في الانتخابات الرئاسية ويجب ان نهزمها في الانتخابات التشريعية وكذلك في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وتابع الصافي سعيد " في المقابل اخاف ان يكون قيس سعيد مجرد بطل من ورق وان لا يكوةن قادرا على مواجهة الملفات رغم سيرته الحسنة وسمعته الطيبة".
واضاف الصافي سعيد "لقد هزمنا المافيات والعصابات في الانتخابات الرئاسية ويجب ان نهزمها في الانتخابات التشريعية وكذلك في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
وتابع الصافي سعيد " في المقابل اخاف ان يكون قيس سعيد مجرد بطل من ورق وان لا يكوةن قادرا على مواجهة الملفات رغم سيرته الحسنة وسمعته الطيبة".
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