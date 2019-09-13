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مهدي جمعة : سأواصل السباق الانتخابي الرئاسي ولن أخضع لضغوطات الغرف المغلقة

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - أكد مرشح حزب البديل التونسي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المهدي جمعة، "تمسكه بمواصلة السباق الانتخابي الرئاسي، باعتباره يحمل مشروع حكم متكامل"، وكذلك "أمل عدد هام من أنصاره ومن الفئات والشرائح الاجتماعية التي وضعت ثقتها في شخصه"، وفق تعبيره.
وأضاف المهدي جمعة، في تصريح إعلامي إثر اشرافه مساء اليوم الجمعة على اجتماع شعبي بمدينة سوسة بمناسبة اختتام حملته الانتخابية، أنه "لن أخضع لضغوطات الغرف المغلقة، ولدعاة التوافقات والتفاهمات الظرفية، لاسيما في الساعات الأخيرة من عمر الحملة الانتخابية".
وأكد أنه "جاهز لتولي منصب رئيس الجمهورية"، وذلك بالنظر الى ما يملكه من التجربة والخبرة، متعهدا ب"القطع مع الفاشلين، وبتوظيف الكفاءات القادرة على بناء المستقبل".
ودعا جمعة الناخبين والناخبات إلى "عدم تكرار خطأ الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وإلى عدم الوقوع مجددا في ما عرف بالتصويت المفيد"، قائلا "إن تونس بحاجة اليوم إلى (مرشح مفيد)"، بحسب تعبيره.

كما دعا إلى معاقبة من وصفهم ب"الفاشلين وبالفاسدين"، وعدم تصديق ما يتم تسريبه من استطلاعات رأي مغلوطة، مؤكدا أن "حجم المترشحين سيكشف يوم الاقتراع، وأنه سيكون رئيس جمهورية قادر على التنقل نحو أمريكا وآسيا وافريقيا والإتحاد الأوروبي لاجراء مفاوضات مع شركاء تونس الدوليين بخصوص كل القطاعات على غرار قطاع النسيج واتفاقية التبادل التجاري الحر"، وفق تقديره.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189088

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 13 Septembre 2019 à 21h 20m |           
هذا الخبر يؤكد أن رجل الظل المعروف بدأ يفقد سطوته على أتباعه .



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