Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Shams El Assil  

على خلفية ايقاف نبيل القروي ... التفقدية العامة بوزارة العدل تتعهد للبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق الأخوين القروي

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
باب نات - أفاد مصدر مطلع بوزارة العدل أن وزير العدل محمد كريم الجموسي أذن بتعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

وكانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أكدت صباح اليوم أنّه خلافا لما تم تداوله من أنه تم اختطاف "المدعو نبيل القروي" من قبل فرقة أمنية مجهولة، فان إلقاء القبض عليه يأتي بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ''أنا يقظ''.


وأوضحت الوكالة في بلاغها، أنّ الشكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تمّ النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187872

Lechef  ()  |Samedi 24 Août 2019 à 11h 47m |           
C'est un peu l'anarchie . Si on essaie d'interpréter cette action avec les circonstances , l'historique , la situation des concurrents et les origines du problème on écrira des livres



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